Aus dem Spëtzegrupp eraus war de Mads Pedersen (Trek-Segafredo) am Sprint de Stäerksten a wënnt virum Florian Sénéchal an dem Matteo Trentin.

An enger schwéierer Course ass et iwwer 232,5 km vun Ieper op Wevelgem gaangen. Um Enn war de Mads Pedersen de Stäerksten aus dem Spëtzegrupp eraus a konnt sech virum Florian Senechal an dem Matteo Trentin duerchsetzen.

De Jempy Drucker gëtt de staarke 15. op 2 Minutten a 4 Sekonnen.

De Resumé

Am Ufank vun der Course war et eng Echappée déi sech e Virsprong konnt erausfueren mee am Peloton war et haaptsächlech Jumbo-Visma an Ineos déi dofir gesuergt hunn dat de Virsprong net ze grouss ginn ass. Sou waren et 80 km virun der Arrivée just nach knapps 2 Minutten.

Opgrond vun Wand ass de Peloton ausernee gefuer an et hu sech e puer Pelotonen gebilt. 66 km virun der Arrivée gouf d'Echappée agefaangen an elo waren 30 Coureuren un der Spëtzt mat ënner anerem dem Pedersen, Van der Poel, Küng, Trentin, Van Aert, Teunissen, Stybar a Kristoff.

Mee och dëse Grupp ass dono nees ausernee gefuer an 30 km virun der Arrivée waren et folgend Coureuren déi un der Spëtzt waren an d'Course vun do un bestëmmt hunn: Asgreen, Lampaert, Senechal, Degenkolb, Florian Vermeersch, Teuns, Trentin, Bettiol, Vanmarcke, Van Aert, Teunissen, Rowe, Pedersen an Van der Poel. An dëse Grupp hat 20 km virun der Arrivée e Virsprong vun iwwer enger Minutt op d'Verfolger wou och de Jempy Drucker mat dra war.

Et konnt dann och sos kee méi op dëse Grupp opschléissen an dës konnten de Gewënner ënnert sech ausmaachen. Am Sprint war de Mads Pedersen (Trek-Segafredo) de Stäerksten a konnt sech duerchsetzen.

D'Top10



1 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo

2 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-Quickstep

3 Matteo Trentin (Ita) CCC Team

4 Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cycling

5 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ

6 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal

7 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-Quickstep

8 Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma

9 Mathieu Van der Poel (Ned) Alpecin-Fenix

10 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren