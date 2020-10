Corona-Chaos am Giro d'Italia: No 8 positiven Tester a 5 verschiddenen Ekippen ass d'Zukunft vum Tuer duerch Italien ongewëss.

E Sonndeg an e Méindeg goufen zesummen 571 Tester gemaach. Corona-Infektioune goufen et bei Sunweb, Jumbo-Visma, Mitchelton-Scott, AG2R-La Mondiale an Ineos Grenadiers. Betraff sinn 2 Coureuren a 6 Membere vum Staff.

An der Ekipp Mitchelton-Scott, wou de Britt Simon Yates positiv getest gi war, goufen et 4 Infektiounen am Staff. D'Ekipp huet sech dunn aus dem Giro zeréckgezunn. Ee Member vun AG2R-La Mondiale an ee vun Ineos Grenadiers sinn och infizéiert. Dobäi kommen den hollännesche Vëlosprofi Steven Kruijswijk vun der Ekipp Jumbo-Visma an de Michael Matthews vu Sunweb.

Wéi eng Auswierkungen dës Entwécklung op de weidere Verlaf vun der Course wäert hunn, ass den Ament onkloer. Beim Tour de France am Summer goufen et keng Corona-Fäll. Hei hat sech nëmmen den Direkter Christian Prudhomme infizéiert a misst a Quarantän goen.

Och d'Ekipp Jumbo-Visma mam Tony Martin a Christoph Pfingsten ass net méi bei Giro dobäi.