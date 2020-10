Fir d'Dammen ass et e Sonndeg beim Tour des Flandres iwwer 135,6 Kilometer vun Oudenaarde op Oudenaarde gaangen.

Bei den Damme gouf et beim Tour des Flandres e Sonndeg den Owend eng Victoire fir d'Hollännerin Chantal Blaak virum Amy Pieters och aus Holland. Op déi drëtte Plaz koum déi Däitsch Lotte Kopecky. D'Christine Majerus huet eng 50 Kilometer virun der Arrivée mussen aus dem éischte Peloton lassloossen a kënnt um Enn mat engem Retard vun iwwer 10 Minutten als 67. un.

Bei den Hären huet sech iwwerdeems de Mathieu van der Poel am Sprint virum Wout van Aert d'Victoire geséchert.

D'Top 10 vun der Course

1 van den Broek-Blaak Chantal Boels - Dolmans Cycling Team 400 100 3:29:57

2 Pieters Amy Boels - Dolmans Cycling Team 320 70 1:01

3 Kopecky Lotte Lotto Soudal Ladies 260 40 ,,

4 Brennauer Lisa Ceratizit-WNT Pro Cycling 220 30 ,,

5 Roy Sarah Mitchelton-Scott 180 25 ,,

6 Amialiusik Alena Canyon SRAM Racing 140 20 ,,

7 Vollering Demi Parkhotel Valkenburg 120 15 ,,

8 Longo Borghini Elisa Trek-Segafredo Women 100 10 ,,

9 Stephens Lauren Team TIBCO - SVB 80 9 ,,

10 Cavalli Marta Valcar - Travel & Service 68 8 ,,

Schreiwes vum Christine Majerus

L’équipe Boels Dolmans de Christine Majerus a

brillamment manœuvré aujourd’hui lors du Tour des Flandres où Chantal van den Broek-Blaak s’impose en solitaire à l’arrivée tandis que sa coéquipière Amy Pieters s’empare de la deuxième place en remportant le sprint du groupe des poursuivantes.

L’équipe Boels Dolmans a réussi à bien contrôler la course et les différents mouvements de course du départ jusqu’à l’arrivée. Ainsi dans la première moitié de course, Christine Majerus ainsi qu’Amalie Dideriksen ont principalement assuré le tempo tandis que la championne du monde Anna van Der Breggen, Amy Pieters et Chantal van den Broek-Blaak ont réussi à jouer du surnombre dans final de la course.

Chantal van den Broek-Blaak place une attaque à un peu moins de 20 kilomètres de l’arrivée au sommet du Paterberg, ultime ascension du jour. Malgré les efforts des concurrentes pour revenir, elle ne sera jamais revue et compte à un kilomètre de l’arrivée plus d’une minute d’avance.

Christine Majerus, quelque peu souffrante depuis cette semaine, a connu un jour sans aujourd’hui. Elle a malgré tout de nouveau largement contribué au succès de son équipe en effectuant un gros travail en début de course. Elle lâche prise du premier peloton à une cinquantaine de kilomètres de l’arrivée (classement final officiel non encore connu à cette heure).

On retrouvera la luxembourgeoise mardi sur les routes des trois jours de Bruges - La Panne qui devrait marquer la fin de cette saison route 2020.