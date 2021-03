Den Departement Alpes-Maritimes huet d'Corona-Restriktioune fir de Weekend nees verschäerft, wat en Impakt op déi 7. an 8. Etapp wäert hunn.

D'Strecke vu béiden Etappen hu kuerzfristeg misse geännert ginn. Eng Arrivée zu Nice ass net méiglech.

Et wier ee sech mat de lokalen a staatlechen Autoritéiten iwwert en neien Trajet eens ginn, esou d'Organisateuren op hirem Site. Déi 7. Etapp e Samschdeg geet elo iwwer 119 Kilometer vu Le Broc a La Colmiane an déi lescht Etapp start amplaz op der Promenade des Anglais zu Le Plan Du Var a kënnt no 93 Kilometer zu Levens un.

An der 6. Etapp geet et e Freideg iwwer 202 Kilometer vu Brignoles op Biot. Dir kënnt d'Course um 1. RTL op der Tele suivéieren.