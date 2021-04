D´Hollännerin huet sech uewen um Mur de Huy knapps virun der Polin Katarzyna Niewiadoma duerchgesat.

Bei der Flèche Wallonne fir Damme gouf et e Mëttwoch no 130 Kilometer ee Succès d'Weltmeeschterin Anna van der Breggen. D'Hollännerin huet sech uewen um Mur de Huy knapps virun der Polin Katarzyna Niewiadoma duerchgesat. Déi drëtte Plaz war fir d'Italienerin Elisa Longo Borghini.

🏆 La 7ème victoire consécutive d'Anna Van der Breggen à Huy ! 🏹



🏆 Anna Van der Breggen's 7th victory in Huy! 🏹#FWwomen pic.twitter.com/45LcPvUEuW — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 21, 2021

Fir d'Anna van der Breggen ass et déi 7. Victoire nonee bei der Flèche Wallonne.

Déi eenzeg Lëtzebuergerin um Depart Claire Faber ass d'Course net op een Enn gefuer.

D'Härecourse gëtt och haut gefuer. Mam Luc Wirtgen ass ee Lëtzebuerger um Depart. Net mat dobäi ass iwwerdeems d'Ekipp UAE-Team Emirates mam Marc Hirschi an Tadej Pogacar, dat wéinst positive Coronafäll. Dir kënnt d'Course vu 15 Auer u live op der Tëlee an am Stream op RTL.lu kucken.

D'Resultat

1 VAN DER BREGGEN Anna SD Worx 3:28:27

2 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon SRAM Racing ,,

3 LONGO BORGHINI Elisa Trek-Segafredo Women ,,

4 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team ,,

5 GARCÍA Mavi Alé BTC Ljubljana ,,

6 LABOUS Juliette Team DSM ,,

7 WINDER Ruth Trek-Segafredo Women ,,

8 LUDWIG Cecilie Uttrup FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ,,

9 SPRATT Amanda Team BikeExchange ,,

10 VOLLERING Demi SD Worx ,,