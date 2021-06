Dës Victoire steet allerdéngs am Schied vun zwou schroe Chutten, bei deene jeeweils eng gutt Partie Coureuren involvéiert waren.

Um Samschdeg stoung de Start vun der 108. Editioun vum Tour de France zu Brest fir eng Selektioun vun de beschte Cycliste vun der Welt um Programm. Insgesamt stinn 21 Etappe beim Tour virun de Coureuren, wou dëst Joer jo kee Lëtzebuerger mat um Depart ass. Als grouss Favorit gëlle virum Start virun allem de Primoz Roglic an den Tadej Pogacar.

Déi éischten Etapp goung iwwer gutt 197 Kilometer vu Brest op Landerneau. Fréi konnt sech ee Spëtzegrupp zesummesetzen, dee sech Hoffnungen op eng Victoire op der éischter Etapp gemaach hat. Ronn 85 Kilometer virun der Arrivée war et dann den Hollänner Ide Schelling, dee sech aus der Echappée léise konnt a sech eleng a Richtung Landerneau gemaach hat.

Am grousse Peloton koum ronn 45 Kilometer virun der Arrivée zu enger gréisserer Chute. Den Däitschen Tony Martin krut ee Schëld vun engem Supporter ze paken. Duerch seng Chute sinn nach eng Rëtsch weider Coureuren zu Fall koum, den Däitsche Jasha Sütterlin vun der Ekipp DSM hat esouguer missen opginn. Ee Groussdeel vun de Coureuren hat misse stoe bleiwen.

Un der Spëtzt gouf de Schelling eng eng knapp 28 Kilometer virun der Arrivée no enger ambitionéierter Course awer erëm agefaangen, esou datt sech ee grousse Grupp op déi leschte Kilometer ëm d'Victoire gemaach hat.

Kuerz virun der Arrivée, knapp 8 Kilometer virum wäisse Stréch, koum et dunn op en Neits zu enger schroer Chute. Am grousse Feld koum et zu enger Chute, bei där ee Groussdeel vum Peloton dran involvéiert war, ënnert anerem och de Chris Froome.

D'Entscheedung ëm d'Etappevictoire war an der leschter Kopp, der Côte de la Fosse aux Loups, gefall. Hei war et de Weltmeeschter Julian Alaphilippe, deen déi entscheedend Attack lancéiere konnt. De Fransous ka sech soumat och de giele Maillot vum Leader am General iwwerzéien. Zweete gouf de Michael Matthews, drëtte gouf de Primoz Roglic.

D'Top 10 vun der Etapp

1 ALAPHILIPPE Julian



Deceuninck - Quick Step 120 100 4:39:05 2 MATTHEWS Michael



Team BikeExchange 50 70 0:08 3 ROGLIČ Primož



Team Jumbo-Visma 25 50 ,, 4 HAIG Jack



Bahrain - Victorious 15 40 ,, 5 KELDERMAN Wilco



BORA - hansgrohe 5 32 ,, 6 POGAČAR Tadej



UAE-Team Emirates 26 ,, 7 GAUDU David



Groupama - FDJ 22 ,, 8 HIGUITA Sergio



EF Education - Nippo 18 ,, 9 MOLLEMA Bauke



Trek - Segafredo 14 ,, 10 THOMAS Geraint



INEOS Grenadiers 10 ,,

D'Top 10 am General

1 ALAPHILIPPE Julian



Deceuninck - Quick Step 25 4:38:55 2 MATTHEWS Michael



Team BikeExchange 0:12 3 ROGLIČ Primož



Team Jumbo-Visma 0:14 4 HAIG Jack



Bahrain - Victorious 0:18 5 KELDERMAN Wilco



BORA - hansgrohe ,, 6 POGAČAR Tadej



UAE-Team Emirates ,, 7 GAUDU David



Groupama - FDJ ,, 8 HIGUITA Sergio



EF Education - Nippo ,, 9 MOLLEMA Bauke



Trek - Segafredo ,, 10 THOMAS Geraint



INEOS Grenadiers ,,

