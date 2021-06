De Bob Jungels war e Mëttwoch Invité vum Tom Flammang bei der Live-Emissioun vun der 5. Etapp vum Tour de France.

Virun 11 Deeg hat d'Ekipp AG2R-Citroën offiziell matgedeelt, dass de Bob Jungels net un den Depart vum Tour de France geet.

De fréiere Léck-Baaschtnech-Léck-Gewënner hat Problemer mat der Iliaque-Ven. Bei vollem Effort sinn déi zwee Been net méi richteg duerchblutt ginn a sinn ugeschwollen. Et war dann onméiglech, nach Kraaft op d'Pedallen ze kréien. Mat Momenter ass de Coureur vun AG2R-Citroën nëmme mat 60 Prozent vu senge Kapazitéite gefuer.

Mëttlerweil ass de Bob Jungels d'lescht Woch 2 Mol an der Belsch opréiert ginn. D'Operatiounen e Mëttwoch an e Freideg si gutt verlaf. De Lëtzebuerger muss 4 Woche komplett Paus maachen. No ronn 2 Méint kann hie seng Been erëm zu 100 Prozent belaaschten.

D'Dokteren erwaarden, dass de Bob Jungels erëm ganz fit gëtt an de Profi hofft, dann och säi Potential integral ofruffen ze kënnen.