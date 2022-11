Am Vëlossport ass et Traditioun, datt aus Lëtzebuerg reegelméisseg néi Talenter de Wee a Profi-Ekippe fannen.

Hannert den etabléierte Coureure ginn et am Moment nees e puer Talenter, déi an den nächste Joren dee Wee kéinten aschloen. Een esou een Talent ass de Mats Wenzel. De jonke Coureur huet schonn e puer Mol gewisen, datt an der Zukunft mat him ze rechnen ass an dofir preparéiert hie sech elo iwwer de Wanter op déi néi Saison.

An dës Preparatioun leeft momentan no Plang a mat engem gewësse Succès. Mir hunn de jonke Sportler e Sonndeg beim regionale Cyclocross zu Bieles an Aktioun gesinn. Et war dem Mats Wenzel säin zweete Cross an der Saison, den éischten hat hie virun déck zwou Wochen zu Brouch gewonnen. Am Ganze stinn der mam Championnat am Januar véier um Programm.

De Pascal Wenzel:

"Bis elo huet de Mats nach kee speziellen Training fir de Cross gemaach an ass just Ausdauer gefuer. De Cross um Weekend hëlt hien als Intervalltraining. Als Debutant war hien nach kleng a par Rapport zu deenen anere benodeelegt, entretemps ass hie gewuess an huet vill Kraaft."

D'Famill Wenzel ass zanter laangem dem Sport verschriwwen. Ënner anerem war de Papp Pascal war fréier e staarke Mëttelstrecke-Leefer. Ënner anerem beim Championnat 1995 ass hien als Zweeten iwwer 800 Meter hannert dem Carlos Calvo ukomm. Och d'Bomi an de Bopi sinn zanter Joerzéngten op de Kompetitiounen dobäi. De Mats selwer huet e kloer definéiert Zil: Profi ze ginn.

De Mats Wenzel:

"Jo dat ass mäin Zil. Ech fuere lo ee Joer just Vëlo a probéiere mäi Bescht ze maachen. An der Woch hunn ech lo Zäit, kann do meng Ausdauer fueren a sinn dann erholl fir de Cross um Weekend."

Fir d'Saison 2023 fiert de jonke Coureur fir d'Fusiounsekipp Leopard a Riwal op Continental Niveau. No der Première am Lycée d'lescht Joer, wou den Training verständlecherweis ze kuerz komm war, konnt de Mats Wenzel besonnesch bei der Tour de l'Avenir an de Bierger iwwerzeegen a sech um Enn als 19. am Generalklassement klasséieren.

De Mats Wenzel:

"Dat war schonn eng Iwwerraschung fir mech, besonnesch mat menger Preparatioun. Fir da vir mat ze fueren an eng Top 10 an eng Biergetapp ze maachen, war ganz interessant a motivéiert mech och fir d'Zukunft. Bierger fueren ech gären."

E Sonndeg huet de Mats Wenzel de Cross zu Bieles ouni spezifeschen Training virum engem weideren Talent, dem Mathieu Kockelmann, dominéiert. Dës Woch léiert hie seng nei Ekippe-Kolleegen an Dänemark kennen. Et dierf ee gespaant sinn, wéi eng Resultater 2023 zu Buch wäerte stoen. Déi physesch Viraussetzungen an déi néideg Rou am Entourage si jiddefalls garantéiert.