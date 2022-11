Am Weltcup zu Hulst ass d'Marie Schreiber eng gutt Course gefuer an huet sech um Enn op der 11. Plaz klasséiert. Gewonne gouf d'Course vum Puck Pieterse.

D'Hollännerin hat eng Avance vun 42 Sekonnen op d'Fem van Empel. Op déi 3. Plaz koum d'Shirin van Anrooij mat engem Retard vun 1 Minutt a 47 Sekonnen. De Podium war domadder komplett an hollännescher Hand. D'Marie Schreiber ass op der 11. Plaz iwwer d'Arrivée gefuer an hat e Réckstand vun 3 Minutten an 49 Sekonnen. Am UCI World Cup läit d'Lëtzebuergerin op der 12. Plaz mat 74 Punkten. D'Klassement vun der Course 1 PIETERSE Puck Alpecin - Deceuninck 46:31

2 VAN EMPEL Fem Pauwels Sauzen - Bingoal +0:42

3 VAN ANROOIJ Shirin Baloise Trek Lions +1:47

4 ALVARADO Ceylin Del Carmen Alpecin - Deceuninck +2:06

5 BRAND Lucinda Baloise Trek Lions +2:12

6 NORBERT RIBEROLLE Marion Crelan - Fristads +2:32

7 CLAUZEL Hélene AS Bike Racing +3:01

8 VAN DER HEIJDEN Inge 777 +3:09

9 BURQUIER Line +3:14

10 VAN ALPHEN Aniek 777 +3:33

11 SCHREIBER Marie Tormans Cyclo Cross Team +3:49