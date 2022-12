Bei den Damme konnt sech iwwerdeems d’Isabelle Klein behaapten.

Am regionale Cyclocross am Préizerdaul gouf et eng Victoire fir de Mathijs Wuyts. Hien ass virun de Lëtzebuerger Mats Wenzel a Mathieu Kockelmann iwwer d’Arrivée gefuer.

Bei den Damme geet déi éischt Plaz iwwerdeems un d’Isabelle Klein, déi sech virum Liv Wenzel an dem Maïté Barthels duerchsetzt.

Beschte Junior war den Noa Berton a bei den Débutants gouf et eng Victoire fir de Jonah Flammang, wärend den Dany Papi de beschte Masters war.

