Um Sonndeg ass d'Cyclocross-Championnat zu Mamer gefuer ginn. An do gouf et bei den Hären eng Victoire vum Raphaël Kockelmann.

De Ken Conter ass als Zweeten iwwert d'Arrivée gefuer. De Podium gouf vum Cédric Pries komplettéiert. Fir de Raphaël Kockelmann war et den éischten Titel bei der Elite.

Bei den Dammen huet sech d'Marie Schreiber den Titel geséchert. Op der 2. Plaz huet sech d'Liv Wenzel mat engem Retard vun 2 Minutten an 53 Sekonne klasséiert. Domadder huet si och den Titel bei den U23-Damme kritt. Komplettéiert gouf de Podium vum Isabelle Klein mat engem Retard vun 3 Minutten a 6 Sekonnen.

Den Titel bei de Junioren goung un de Noa Berton. Hien huet huet sech virum Fynn Ury an dem Rick Meylender duerchgesat. Bei de Juniorinne stoung d'Anouk Schmitz ganz uewen um Podium.

Bei de Masters gouf et ee Succès fir den Tommy Arnoldy. Um Podium stoungen och nach den Oliver Paderhuber an den Tom Flammang.

© Jacques Joseph

De Yannis Lang huet sech bei den Debutants virum Jonah Flammang an dem Flavio Astolfi duerchgesat. Bei den Debutants-Meedercher goung d'Victoire un d'Lena Lallemang. Op d'Plazen 2 an 3 sinn d'Lisi Schmitz an d'Kilye Bintz gefuer.

International Resultater

An der Belsch huet sech de Michael Vanthourenhout virum Laurens Sweeck an dem Thibau Nys duerchgesat. Bei den Dammen huet sech d'Sanne Cant den Titel geséchert.

De Lars van der Haar huet d'Course bei den Hären an Holland gewonnen. Hien huet sech virum Joris Nieuwenhuis an dem Ryan Kamp behaapt. Bei den Damme war d'Puck Pieterse net ze schloen an huet sech op der éischter Plaz klasséiert.

De Cameron Mason ass an England als Éischten iwwert d'Arrivée gefuer. Bei den Dammen ass den Titel un d'Zoe Backstedt gaangen.

An Däitschland ass de Sascha Weber Champion bei den Häre ginn, a Frankräich goung den Titel un de Clément Venturini.