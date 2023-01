Den Australier setzt sech viru sengem Kompatriot Jay Vine an dem Schwäizer Mauro Schmid duerch. Den Dennis ass elo och am General vir.

Op der zweeter Etapp vum Tour Down Under konnt sech den Australier Rohan Dennis duerchsetzen. De Coureur aus de Ekipp Jumbo Visma hat no 155 Kilometer Course tëscht Brighton a Victor Harbor eng Avance vun zwou Sekonnen op säi Kompatriot Jay Vine. An der selwechter Zäit ass de Schwäizer Mauro Schmid den Drëtte ginn. Am Generalklassement huet den Dennis elo dräi Sekonnen Avance op de Vine. Den Amerikaner Scheffield ass den Drëtten an huet e Retard vun zwielef Sekonnen op de Leader.