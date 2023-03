Nodeems se an enger éischter Phas verkierzt gouf, ass se elo wéinst ze vill Wand komplett annuléiert ginn.

U sech sollt et vun Tourves op La Colle-sur-Loup iwwer 79,25 Kilometer goen. Elo geet et e Samschdeg weider mat der 7. Etapp vun Nice op Col de la Couillole. Déi kënnt der wéi gewinnt live op der Tëlee an am Stream op RTL.lu kucken.