Bei senger éischter Participatioun bei der Etappe-Course vu Paräis op Nice konnt sech de Slowen direkt als Gesamtgewënner aschreiwen.

Op der leschter Etapp goung et iwwer 118 Kilometer vun Nice op Nice. An enger Zäit vun 2 Stonnen an 51 Minutt konnt sech de Pogacar sech d'Etapp sécheren an de giele Maillot gewannen. Hien hat 33 Sekonnen Avance op d'Plazen 2 an 3, déi un de Jonas Vingegaard an den David Gaudu gaange sinn.

Beschte Lëtzebuerger gëtt den Kevin Geniet, deen als 12. mat engem Retard vun 2:49 Minutten iwwert d'Arrivée gefuer ass. De Bob Jungels a Michel Ries haten iwwer siwe Minutte Retard dat als 34. a 35.

Am Generalklassement ka sech de Pogacar och duerchsetzen. Hei huet hien 53 Sekonnen Avance op den David Gaudu an 1:39 Minutten op den Jonas Vingegaard. Beschte Lëtzebuerger am Generalklassement gëtt de Bob Jungels, deen op der leschter Etapp nach zwou Plaze verluer huet a sech als 19. mat engem Retard vu bal 15 Minutte klasséiert. De Kevin Geniets gëtt den 26 an de Michel Ries gëtt als 37. gewäert.

D'Klassement vun der leschter Etapp

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 2:51:02

2 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 0:33

3 GAUDU David Groupama - FDJ ,,

4 YATES Simon Team Jayco AlUla ,,

5 JORGENSON Matteo Movistar Team ,,

6 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 0:43

7 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers ,,

8 BARDET Romain Team DSM ,,

9 HAIG Jack Bahrain - Victorious ,,

10 MÄDER Gino Bahrain - Victorious ,,

D'Generalklassement no der leschter Etapp

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 24:01:38

2 GAUDU David Groupama - FDJ 0:53

3 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 1:39

4 YATES Simon Team Jayco AlUla 2:14

5 MÄDER Gino Bahrain - Victorious 2:56

6 POWLESS Neilson EF Education-EasyPost 3:17

7 BARDET Romain Team DSM 3:19

8 JORGENSON Matteo Movistar Team ,,

9 SIVAKOV Pavel INEOS Grenadiers 4:05

10 HAIG Jack Bahrain - Victorious 4:56