Den Hollänner konnt sech am Sprint géint de Filipo Ganna, Wout van Aert an Tadej Pogacar duerchsetzen a déi 41. Victoire a senger Karriär feieren.

De Mathieu van der Poel huet den éischte Klassiker vun der Saison 2023 fir sech entscheet. Hie gewënnt déi 114. Editioun vu Mailand-San Remo duerch eng Attack um Poggio, mat där hien d'Konkurrenz ofgehaangen a verdéngt gewonnen huet. Hie war iwwer eng Rei Kilometer an enger Echappée mat weidere Spëtzeleit wéi Wout van Aert an Tadej Pogacar a konnt d'Grupp mat enger Attack 5,5 Kilometer virun der Arrivée iwwerraschen. Fir de van der Poel war et déi drëtt Victoire bei engem Vëlos-Klassiker an insgesamt déi 41. Victoire a senger Karriär.

Den Italieener Filipo Ganna klasséiert sech als Zweeten, virum Wout van Aert an dem Tadej Pogacar, Gewënner vu Paris-Nice virun enger Woch. Allen dräi haten e Retard vu 15 Sekonnen op de Gewënner.

De Kevin Geniets huet sech no den 294 Kilometer als 29. (+ 32') klasséiert a war domat de beschte Lëtzebuerger. De Luc Wirtgen koum als 82. (+ 4'52'') an den Arthur Kluckers als 109. (+ 7'06'') an d'Zil.

D'Klassement vun der Course

1 VAN DER POEL Mathieu 6:25:23

2 GANNA Filippo 0:15

3 VAN AERT Wout ,,

4 POGAČAR Tadej ,,

5 KRAGH ANDERSEN Søren 0:26

6 PEDERSEN Mads ,,

7 POWLESS Neilson ,,

8 MOHORIČ Matej ,,

9 TURGIS Anthony ,,

10 STUYVEN Jasper ,,

...

29 GENIETS Kevin 0:32

82 WIRTGEN lUC 4:52

109 KLUCKERS Arthur 7:06