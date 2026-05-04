RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

1. Ronn K.O-PhasDëschtennis-WM zu London: Lëtzebuerger Dammen en Dënschdeg géint Brasilien

RTL Lëtzebuerg
Fir d'Lëtzebuerger Damme geet et en Dënschdeg an d'K.O-Phas vun der Dëschtennis-WM zu London, dat mat Brasilien als Géigner an der éischter Ronn.
Update: 04.05.2026 06:24
Archiv-Foto
© World Table Tennis (WTT)

Nodeems d'Gruppephas 1A bei der Dëschtennis-WM zu London op en Enn komm ass, goufen e Sonndeg 1/16-Finallen ausgeloust. Fir d'Lëtzebuerger Damme geet et deemno elo géint Brasilien, dat vun en Dënschdeg 17 Auer un. Bei de Brasilianerinne ginn d'Bruna Takahashi (WR 23), d'Giulia Takahashi (WR 111), d'Laura Watanabe (WR 112) an d'Victoria Strassburger (WR 263) un de Start.

D'Lëtzebuerg Damme mam Sarah de Nutte, Ni Xia Lian, Enisa a Melisa Sadikovic sinn als eng vun deene sechs beschten Zweetplacéierten an d'K.O.-Phas vun deene leschten 32 agezunn, nodeems d'Géignerinnen aus Barbados net ugetrueden sinn. D'Lëtzebuerger Hären haten de Sprong an déi nächst Ronn iwwerdeems verpasst.

Dëschtennis-WM zu London
Lëtzebuerger Damme stinn an der K.O.-Phas, Häre verpasse se knapps

Am meeschte gelies
Accident op der Biergcourse zu Eschduerf
48 Joer al Fra am Spidol gestuerwen: Parquet freet Autopsie un, fir Doudesursaach festzestellen
Video
Fotoen
Aus dem Policebulletin
Mannerjärege mécht sech mat Auto vun der Mamm duerch d'Bascht a rennt a Schëld
Diddelenger Autobunn
Auto a Brand op der A3 suergt um Sonndeg den Owend fir Stau
De Sonndesinterview mam Lucien Czuga
"Et gëtt net genuch gelaacht hei zu Lëtzebuerg"
Video
35
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Déifferdeng léisst Punkte leien, Biissen a Munneref zéie laanscht Diddeleng
Video
Fotoen
1
Weider News
Dëschtennis-WM zu London
Lëtzebuerger Damme stinn an der K.O.-Phas, Häre verpasse se knapps
1
Dëschtennis-WM
Lëtzebuerger Häre feiere kloer Victoire iwwer Katar, Damme verléiere géint Portugal
1
Dëschtennis-WM
Lëtzebuerger Damme souverän, Hären no un Iwwerraschung
Dëschtennis-WM
"Op d'WM goen, ass en Dram, deen an Erfëllung geet"
Video
2
Dëschtennis
Hueschtert-Foulscht an Houwald stinn an der Finall
Dëschtennis-Championnat
Gutt Ausgangspositioun fir den Houwald an Hueschtert-Foulscht
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.