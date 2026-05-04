Nodeems d'Gruppephas 1A bei der Dëschtennis-WM zu London op en Enn komm ass, goufen e Sonndeg 1/16-Finallen ausgeloust. Fir d'Lëtzebuerger Damme geet et deemno elo géint Brasilien, dat vun en Dënschdeg 17 Auer un. Bei de Brasilianerinne ginn d'Bruna Takahashi (WR 23), d'Giulia Takahashi (WR 111), d'Laura Watanabe (WR 112) an d'Victoria Strassburger (WR 263) un de Start.
D'Lëtzebuerg Damme mam Sarah de Nutte, Ni Xia Lian, Enisa a Melisa Sadikovic sinn als eng vun deene sechs beschten Zweetplacéierten an d'K.O.-Phas vun deene leschten 32 agezunn, nodeems d'Géignerinnen aus Barbados net ugetrueden sinn. D'Lëtzebuerger Hären haten de Sprong an déi nächst Ronn iwwerdeems verpasst.