Am RTL Podcast „Drëtt Hallschent de Sport-Talk“ war dës Woch de Fabio Marochi eisen Invité. Des Episod steet deemno ganz am Zeeche vum Futtball, donieft geet et awer och ëm de Stellewäert vum Sport an der Educatioun an den Afloss vum Flavio Becca am Lëtzebuerger Futtball. De President vum Progrès Nidderkuer Fabio Marochi huet mam Jeff Kettenmeyer a Franky Hippert och iwwert dat grousst Zil „Championstitel“ geschwat. Drëtt Hallschent Episod 3: Fabio Marochi Weider Episode vun "Drëtt Hallschent" Episod 1 mam Laurent Schwartz iwwer Basket Episod 2 mam Dany Scholten iwwer Handball Links RTL Podcasts abonnéieren