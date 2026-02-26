E “positiven” Nieweneffekt vum Wechfale vun der MGU-H: Méi Energie bleift an den Ofgasen erhalen a mécht sech a Form vu méi Kaméidi bemierkbar. Op der anerer Säit fält awer och eng wichteg Funktioun ewech. Ouni MGU-H ass et net méi méiglech, den Turbo elektresch op Touren ze bréngen an esou séier vill Loft an de Motor ze zwéngen. Den 2026er Turbo-Verbrenner huet dofir prinzipiell e markant Turbolach beim Ufueren.
Ausgangs vun enger Kéier ass dat nach net dee gréisste Problem. Wann de Pilot net direkt Vollgas verlaangt, kann de Verbrenner schonn op Leeschtung kommen, wärend den Elektromotor gläichzäiteg dogéint bremst an Energie sammelt. Den Turbo leeft also meeschtens schonn op héijen Touren, wann déi voll Leeschtung gefrot gëtt. Dat heescht net, datt guer keen Turbolach do ass — mee et ass manner ausgepräägt, wéi een op den éischte Bléck kéint fäerten.
Beim Start gëtt d’Situatioun awer vill méi delikat. Ouni Laascht — also wann nach net vill Leeschtung produzéiert gëtt — entstinn nëmme wéineg Ofgase, an domat feelt d’Energie, fir den Turbo op Touren ze kréien. Dobäi kënnt: Ënner 50 km/h däerf d’Elektromaschinn beim Start net matschaffen. Eng géigesätzlech Kombinatioun aus elektreschem Undriff géint Verbrenner fir de Turbodrock opzebauen ass dofir net méiglech.
De Pilote bleift also praktesch just d’Optioun, fréi a konsequent Gas ze ginn, fir mat de limitéierten Ofgasen den Turbo progressiv op Touren ze bréngen. Mat geziilte Feelzündunge kann zousätzlech net verbrannte Sprit an den Auspuff geroden an do noverbrennen, wat de Spool-up vum Turbo ënnerstëtzt.
D’FIA ass de Motoristen hei e bëssen entgéint komm. Fir den zweete Wantertest ass d’Startprozedur ugepasst ginn. Virun der normaler Luuchte-Sequenz ginn elo fir d’éischt 5 Sekonne laang blo Luuchten ugewisen. Dat gëtt de Piloten op d’mannst ronn 10 Sekonnen Zäit, fir den Turbo op Touren ze kréien an ze vermeiden, datt de Motor caléiert, wann d’Kupplung fale gelooss gëtt.