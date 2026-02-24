RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Formel-1-Saison 2026Den Dominique erkläert: Déi nei Chassis-Reegelen

Dominique Riefstahl
Mat dëser kuerzer Serie wëll den RTL-F1-Expert Iech déi nei Reegele méi no bréngen, an der Hoffnung, déi vill Ännerunge méi duerchsichteg ze maachen.
Update: 24.02.2026 16:22
© RTL Grafik

Chassis

Chassis-säiteg ass et bal nach am einfachsten. Fir d’éischt d’Basis: D’Autoe gi méi kleng: d’Breet geet op 1,9 m erof (virdrun: 2 m), de Radstand verkierzt sech op 3,4 m (virdrun: 3,6 m), an d’Mindestgewiicht fält op 724 kg plus d’Pneuen (virdrun: 800 kg). Erwaart gëtt, datt véier Pneue mat Felge ronn 40 kg weien an doduerch déi nei Autoen ca. 30 kg méi liicht si wéi déi lescht Generatioun. Dat definitiivt Gewiicht gëtt awer vum Pneuenhiersteller op Basis vun de Mëttelwäerter vun de Wantertester ermëttelt.

Anescht ausgedréckt: D’Autoe si méi kompakt an e bësse méi beweeglech. D’Pneue sinn och ëm 25 mm vir respektiv 30 mm hanne méi schmuel ginn. E méi schmuele Kontaktpunkt zum Buedem ass zwangsleefeg méi laang a bréngt méi Iwwerhëtzung mat sech.

Aerodynamik

Vu baussen am offensichtlechste sinn d’Aero-Reegelen. Et ginn zwee Modusse fir d’Aero:

  • Corner Mode
    D’Flilleke stinn esou, wéi mir se schonn ëmmer kennen, fir maximalen Appui ze liwweren.
  • Straight-Line Mode
    Op de Riichte leeën sech d’Flilleke vir an hanne platt (am Stil vum fréieren DRS), fir de Loftwidderstand ze reduzéieren.

Wéi en Deel vum Circuit a wéi ee Modus fält, bestëmmt d’FIA. Si kann dat och am Laf vum Weekend upassen an de Corner Mode aus Sécherheetsgrënn verlängeren, wann de Grip fält.

Wéinst deenen zwou Stellunge fir d’Flilleke mussen de Profil vum jeeweilege Spoiler op zwou Funktiounsweise gläichzäiteg optiméiert ginn:

  • wa se oprecht stinn a vill Appui generéiere sollen
  • wa se platt leien an de Loftwidderstand minimiséiere mussen

Do gesäit een och déi gréisst Variatiounen an der aktueller Ëmsetzung vun deenen zwee Modussen. Déi verschidden Aarten, wéi d’Flilleke sech beweegen — erop, erof oder souguer komplett op d’Kopp dréinen — weisen, datt nach vill experimentéiert gëtt.

Ënnerbuedem

Den Ënnerbuedem vum Auto ass elo erëm platt an net méi wéi e Flillek geformt. Doduerch geet vill Appui verluer, mee den Auto ass beim Ausbrieche vill manner sensibel a besser ze kontrolléieren. “Porpoising”, also dat Hoppelen op der Riichter, däerfe mir och erëm aus eisem Vokabulär sträichen, a Fonke fléien op de riichte Laangen net méi sou vill, well den Auto vill méi héich läit, wann d’Flilleken aklappen. D’Limitatioun vun der Héicht iwwer dem Buedem läit elo Ausgangs vun de séierste Kéieren.

Am meeschte gelies
Jong vum Regisseur Rob Reiner a senger Fra Michele
Nick Reiner plaidéiert viru Geriicht op "net schëlleg" am Mord vu sengen Elteren
Ulafplaz fir Jonker am Norden
Neien Hôpital de jour fir d'Jugendpsychiatrie zu Wolz
Video
Audio
Fotoen
3
"Chemin cyclable"
Méi Plaz fir de Vëlo op der Strooss tëschent Alzeng a Siren
Video
Fotoen
5
Op der Pompel
95er Bensinn gëtt méi deier
Parquet général freet Confirmatioun vum Urteel
Notaire soll Blanchimentsrichtlinnen net respektéiert hunn
Audio
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Dem M. Donnelly säi Lotus war an zwee Deeler zerbrach
35 Joer no sengem Horroraccident
Ex-Formel-1-Fuerer Martin Donnelly wäert seng Saison vun 1990 fäerdeg fueren
0
Formel 1
Aston-Problemer, Motoresträit, Startschwieregkeeten a Ferrari-Spoiler
Fotoen
Formel 1
Video: Déi nei F1-Reegele kuerz erkläert
Video
3
Formel 1
Ee 700.000-Euro-Erënnerungsstéck un déi legendär WM-Finall 2021
Formel 1
Barcelona bleift am F1-Kalenner - Schlecht Nouvelle fir Spa
Aston Martin Bahrain F1 Formel 1
Éischt Tester am Bahrain
Topp 4 no beieneen, Aston Martin mat Problemer
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.