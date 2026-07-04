RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Formel 1D'Pole Position zu Silverstone geet un de Kimi Antonelli

RTL Lëtzebuerg
Béid Ferrari-Pilote quëtsche sech mat der leschter Ronn nach laanscht den George Russell a splécken déi éischt Startrei aus Mercedes-Autoen. Net gutt gelaf ass et fir de Max Verstappen.
Update: 04.07.2026 18:44
© PETER POWELL/AFP

De Kimi Antonelli séchert sech um prestigiéise Circuit zu Silverstone seng insgesamt fënneft Pole Position. De Leader am WM-Klassement war der Konkurrenz wéi schonn am Sprint iwwerleeën an huet säi Coequipier George Russell däitlech hannert sech gelooss. Eng éischt Mercedes-Startrei gouf mat der leschter Zäit vu béide Ferrari-Pilote gesprengt, sou dass de Charles Leclerc vun der zweeter an de Lewis Hamilton vun der drëtter Startpositioun an d'Course ginn.

Hannendru kënnt e Sandwich bestoend aus Red Bull a McLaren. De Max Verstappen huet sech mat der siwenter Plaz mussen zefridde ginn a musst och sengem Teamkolleeg Isack Hadjar (Plaz 5) de Virtrëtt loossen. Tëscht de Red-Bull-Pilote steet de Weltmeeschter Lando Norris, den Oscar Piastri gouf Aachten. D'Racing Bulls vu Lindblad a Lawson komplettéieren d'Topp 10.

Am Q2 hat de Kimi Antonelli d'Nues vir virun den zwee Ferrari-Piloten. Wat d'Eliminatioun ugeet, gouf et keng gréisser Iwwerraschungen. Fir de Gabriel Bortoleto war et esou just net duergaangen, de Pierre Gasly, den Nico Hülkenberg, den Oliver Bearman an déi zwee Williams (Sainz an Albon) haten e grousse Réckstand op de Liam Lawson op Plaz 10.

Den Isack Hadjar an de Liam Lawson waren am Q1 iwwerraschend op de Plazen 1 an 2 erëmzefannen. De Lawson konnt sech eréischt mat sengem leschten Essai an de Q2 retten. Den George Russell war an der Mëtt vun dësem Duerchgang vun der Strooss ofkomm an huet d'Mauer touchéiert. Mat engem neie Frontflillek koum de Britt bei sengem Heemspill awer nach en Tour weider. Wéi schonn esou dacks war nom éischten Tour fir den Esteban Ocon, déi zwee Cadillac-Piloten (Perez a Bottas) souwéi déi zwee AstonMartin (Alonso a Stroll) an de Franco Colapinto scho Feierowend.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier (News, Fotoen a Replay) vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen

Formel 1
Kimi Antonelli feiert éischt Sprint-Victoire

FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026

Am meeschte gelies
Police lancéiert Zeienopruff
Zwee Schwéierblesséierter bei Accident op der A3, ee Gefier komplett verbrannt
CGDIS
Insgesamt 13 Blesséierter bei Accidenter am Laf vum Freidegowend, dovunner sechs op der A3
Police sicht Besëtzer
Wiem gehéieren dës geklaute Géigestänn?
Fotoen
Traditionelle Rendez-vous e Freideg
Zanter 25 Joer feieren d'Lëtzebuerger Studenten um Studentebal
Video
Fotoen
Trauer-Festivitéiten am Iran
Héichrangeg Gäscht erweisen Ajatollah Chamenei déi lescht Éier
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
D'Course live dëse Sonndeg um 15:20 Auer op RTL ZWEE an RTL Play
Formel 1: Grousse Präis vu Groussbritannien
Video
Formel 1
Kimi Antonelli feiert éischt Sprint-Victoire
1
De Lewis Hamilton huet sech d'Pole Position fir de Sprint geséchert
Formel 1 - Grousse Präis vu Groussbritannien
De Lewis Hamilton start am Sprint vu ganz vir
2
Déi brittesch Fans hunn zu Silverstone d'Iwwerhand
Grousse Präis vu Groussbritannien
Silverstone: Heem-Grand-Prix fir 80 Prozent vum F1-Paddock
Audio
2
FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX (28.6.26)
Fotoen
Formel 1: Grousse Präis vun Éisträich
George Russell gewënnt Hëtztcourse zu Spielberg
Fotoen
3
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.