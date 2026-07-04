RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Police lancéiert ZeienopruffZwee Schwéierblesséierter bei Accident op der A3, ee Gefier komplett verbrannt

RTL Lëtzebuerg
Beim Accident op der A3 an der Nuecht op e Samschdeg goufen insgesamt 6 Persoune blesséiert. Wéi d'Police elo matdeelt, zwou dovunner schwéier.
Update: 04.07.2026 08:54
© RTL Grafik

Geschitt war den Accident kuerz virun 1 Auer tëschent der Ausfaart Aire de Berchem an der Opfaart Léiweng a Richtung Frankräich. Éischten Informatiounen no soll en Auto mat héijer Vitess a Richtung Frankräich ënnerwee gewiescht sinn, wéi et géint d'Leitplank gerannt an duerno mat engem aneren Auto zesummegestouss, ier et a Brand geroden ass an duerch d'Flame komplett zerstéiert gouf. Am Bulletin vum CGDIS war e Samschdeg de Moien ze liesen, datt vun insgesamt 6 Blesséierten, véier Persoune fir eng Kontroll an d'Spidol koumen. D'Police preziséiert an hirer Meldung vun e Samschdegmoien elo, datt zwou Persoune schwéier verwonnt goufen, eng dovunner huet schwéier Verbrennungen dovu gedroen.

D'A3 ass den Ament nach wéinst den Opraumaarbechten a Richtung Frankräich vum Gaasperecher Kräiz bis bei d'Aire de Berchem fir den Trafic gespaart, dat well den Accident massiv Schied op der Strooss hannerlooss huet. De Parquet huet d'Police judiciaire mat enger Enquête beoptraagt.

Police lancéiert an deem Zesummenhang och en Opruff a bied eventuell Zeien, sech bei der Verkéierspolice ze mellen, dat ënnert der Nummer (+352) 244 17 5200 oder per Mail un upr@police.etat.lu.

Liest dozou och hei:

CGDIS
Insgesamt 13 Blesséierter bei Accidenter am Laf vu Freidegowend dovunner sechs op der A3.

Am meeschte gelies
Auto géint Bam
Schroen Accident e Freideg de Moien zu Rodange beim Roudenhaff, SAMU am Asaz
Fotoen
Op der Pompel
Bensinn, Diesel a Masutt gi méi deier
2 Fürerschäiner fort
Alkoholiséiert an d'Vitesskontroll, ageschlof um Wee op d'Tankstell
43. Editioun
Déi Ettelbrécker Foire agricole ass offiziell lancéiert
Audio
Fotoen
5
No Explosioun zu Monaco
Police sicht no ukrainescher Fra, déi sech als Mann soll verkleet hunn
Weider News
CGDIS
Insgesamt 13 Blesséierter bei Accidenter am Laf vu Freidegowend dovunner sechs op der A3.
Background am Gespréich (4. Juli)
Jugendstrofrecht, Social-Media-Verbuet, Sécherheet a laang Delaien
Video
Traditionelle Rendez-vous e Freideg
Zanter 25 Joer feieren d'Lëtzebuerger Studenten um Studentebal
Video
Europäesche Stabilitéitsmechanismus
"Mir sinn de Rettungsschierm, dee ganz zum Schluss kënnt"
Video
4
Nofollger vum Yves Piron
Xavier Poos gëtt neien Direkter vum ONA
Reaktiounen op Summer-Interview
De Luc Frieden ënnerschätzt d'Krisen, sou d'Oppositioun
Video
5
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.