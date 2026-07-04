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CGDISInsgesamt 13 Blesséierter bei Accidenter am Laf vu Freidegowend dovunner sechs op der A3.

RTL Lëtzebuerg
Vill Aarbecht fir eis Rettungsekippen an de leschte Stonnen, ganzer 13 Leit goufen nämlech op eise Stroosse blesséiert.
Update: 04.07.2026 08:52
© Laurent Weber

Am Laf vun e Freidegowend gouf et ganzer sechs Accidenter mat allkéiers engem Blesséierten. Sou zum Beispill kuerz viru 17 Auer an der Rue Hiehl zu Jonglënster wou zwee Autoe matenee kollidéiert sinn an d'Secouriste vu Jonglënster an der Fiels intervenéiert waren.

Um CR134 tëschent Manternach a Mäertert war eng hallef Stonn méi spéit en Auto accidentéiert an an der Beetebuerger Strooss zu Léiweng ware géint 17:45 Auer e Vëlo an en Trakter net laanschtenee komm. Um CR134 waren d'Secouriste vu Mäertert an Iechternach am Asaz, zu Léiweng déi vum Réiserbann a vun Diddeleng.

Fir d'Rettungsekippen aus der Stad a vu Lëntgen war et quasi zäitgläich en Asaz an der Lëntgener Rue des Jardins wéi hei eng Persoun vun engem Auto ugestouss gouf an um 19:34 Auer waren zwee Autoen an der Lëtzebuerger Strooss zu Hielem aneneegerannt.

Ganzer 6 Blesséierter gouf et dann e Samschdeg de Moie kuerz virun 1 Auer op der A3 tëschent der Aire de Berchem a Léiweng. Zwee Autoe waren hei aneneegerannt, woubäi eent dovunner a Flamen opgaangen ass. An d'Secouristen aus der Stad, Beetebuerg, dem Réiserbann a Schëffleng waren op der Plaz. Vun de 6 Blesséierte koumen der 4 fir eng Kontroll an d'Spidol, zwou Persoune goufe schwéier verwonnt. D'Streck ass den Ament nach wéinst den Opraumaarbechten a Richtung Frankräich tëschent dem Gaasperecher Kräiz an der Aire de Berchem gespaart, soll der Police no awer virun 9 Auer nees opgoen. Méi Detailer zu dësem Accident, wéi och dem Zeienopruff, deen d'Police an deem Kontext lancéiert huet, fannt Dir hei:

Police lancéiert Zeienopruff
Zwee Schwéierblesséierter bei Accident op der A3, ee Gefier komplett verbrannt

Géint 4:30 Auer war um CR123 tëscht Essen a Cruuchten en Auto géint e Bam gerannt. Och hei gouf eng Persoun verwonnt a vun de CGDIS-Ekippe vun Noumer a Miersch versuergt.

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