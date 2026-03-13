RTL TodayRTL Today
Nei Reegelen, nei Autoen... an dann direkt ee Sprint-Weekend! Wie ka säin Energiemanagement am séiersten un deen usprochsvolle Circuit vu Shanghai upassen?
Update: 13.03.2026 05:50

D’Ingenieuren an d’Piloten hu bei engem Sprintweekend nëmmen een eenzege fräien Training, fir Auto a Motor anzestellen. Dat ass grad um Circuit vu Shanghai mat senger laanger Riichter a sengen usprochsvolle Kéierekombinatiounen eng richteg Erausfuerderung.

Ka Mercedes och hei erëm dominéieren? Oder huet Ferrari aus senge Strategie-Feeler vu Melbourne geléiert, a kann déi Sëlwreg elo ënnert Drock setzen? A wat si Red Bull a McLaren kapabel, wann si ee Weekend ouni Problemer hikréien?

Suivéiert de FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2026 live op RTL ZWEE an RTL PLAY.

Commentaire: Tom Hoffmann

Programm

Sprint Qualifying, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Freideg, 13. Mäerz 2026:
Ufank vun der Emissioun: 8h25
Start vun der Sprint-Qualifikatioun: 8h30
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 9h25
Commentaire: Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl

Sprint, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Samschdeg, 14. Mäerz 2026:
Ufank vun der Emissioun: 3h55
Start vum Sprint: 4h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 4h45
Commentaire: Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Samschdeg, 14. Mäerz 2026:
Ufank vun der Emissioun: 7h55
Start vun der Qualifikatioun: 8h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 9h10
Commentaire: Serge Pauly
Expert: Dominique Riefstahl

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Sonndeg, 15. Mäerz 2026:
Ufank vun der Emissioun: 7h30
Depart vun der Course: 8h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 10h15
Commentaire: Serge Pauly a Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl

Saison-Kalenner 2026

F1 2026 Kalenner.pdf

13. bis 15. Mäerz: FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2026
Shanghai International Circuit - China

27. bis 29. Mäerz: FORMULA 1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026
Suzuka Circuit - Japan

10. bis 12. Abrëll: FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2026
Bahrain International Circuit - Bahrain

17. bis 19. Abrëll: FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026
Miami International Autodrome - Miami

01. bis 03. Mee: FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2026
Jeddah Corniche Circuit - Saudi Arabia

22. bis 24. Mee: FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026
Circuit Gilles-Villeneuve - Canada

5. bis 7. Juni: FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026
Circuit de Monaco - Monaco

12. bis 14. Juni: FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya - Barcelona-Catalunya

26. bis 28. Juni: FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026
Red Bull Ring - Austria

3. bis 5. Juli: FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026
Silverstone Circuit - Great Britain

17. bis 19. Juli: FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026
Circuit de Spa-Francorchamps - Belgium

24. bis 26. Juli: FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026
Hungaroring - Hungary

21. bis 23. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026
Circuit Zandvoort - Netherlands

4. bis 6. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026
Autodromo Nazionale Monza - Italy

11. bis 13. September: FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026
Madring - Spain

24. bis 26. September: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026
Baku City Circuit - Azerbaijan

9. bis 11. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026
Marina Bay Street Circuit - Singapore

23. bis 25. Oktober: FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026
Circuit of The Americas - United States

30. Oktober bis 1. November: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026
Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexico

6. bis 8. November: FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2026
Autódromo José Carlos Pace - Brazil

20. bis 22. November: FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026
Las Vegas Strip Circuit - Las Vegas

27. bis 29. November: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2026
Lusail International Circuit - Qatar

4. bis 6. Dezember: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2026
Yas Marina Circuit - Abu Dhabi

© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.