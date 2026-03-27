Zwee Weekender, zwou duebel Poles, zwou duebel Victoiren. D’Saison 2026 hätt fir Mercedes-AMG net besser kéinten ufänken, an och fir Japan sinn déi Sëlwreg-Schwaarz grousse Favorit. Ferrari kann nëmme mat frësche Pneue mathalen, McLaren plot sech mat technesche Problemer ronderëm, an de Red-Bull-Star Verstappen huet wéinst den neie Reegele kee Bock méi. Dëse Weekend wäert warscheinlech fir weidere Frust beim Hollänner suergen.
Suzuka war bis elo fir d’Piloten déi opreegendste Streck am Kalenner – mee den neien Energiemanagement riskéiert de Fuerspaass drastesch ze limitéieren. Gutt fir eis Spectateuren: déi nei Reegele kéinten dofir suergen, dass um enke Circuit méi iwwerholl gëtt.
Commentaire: Tom Hoffmann
Fräien Training, mir iwwerdroen de Programm um RTL Play
Samschdeg, 28. Mäerz 2026: 3h25 – 4h35
Commentaire: Tom Hoffmann
Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm um RTL Play
Samschdeg, 28. Mäerz 2026:
Ufank vun der Emissioun: 6h55
Start vun der Qualifikatioun: 7h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 8h10
Commentaire: Serge Pauly
Expert: Dominique Riefstahl
Course, mir iwwerdroen de Programm um RTL Play
Sonndeg, 29. Mäerz 2026:
Ufank vun der Emissioun: 6h30
Depart vun der Course: 7h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 9h00
Commentaire: Tom Hoffmann a Serge Pauly
Expert: Dominique Riefstahl
27. bis 29. Mäerz: FORMULA 1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026
Suzuka Circuit - Japan
01. bis 03. Mee: FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026
Miami International Autodrome - Miami
22. bis 24. Mee: FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026
Circuit Gilles-Villeneuve - Canada
5. bis 7. Juni: FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026
Circuit de Monaco - Monaco
12. bis 14. Juni: FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya - Barcelona-Catalunya
26. bis 28. Juni: FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026
Red Bull Ring - Austria
3. bis 5. Juli: FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026
Silverstone Circuit - Great Britain
17. bis 19. Juli: FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026
Circuit de Spa-Francorchamps - Belgium
24. bis 26. Juli: FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026
Hungaroring - Hungary
21. bis 23. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026
Circuit Zandvoort - Netherlands
4. bis 6. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026
Autodromo Nazionale Monza - Italy
11. bis 13. September: FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026
Madring - Spain
24. bis 26. September: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026
Baku City Circuit - Azerbaijan
9. bis 11. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026
Marina Bay Street Circuit - Singapore
23. bis 25. Oktober: FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026
Circuit of The Americas - United States
30. Oktober bis 1. November: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026
Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexico
6. bis 8. November: FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2026
Autódromo José Carlos Pace - Brazil
20. bis 22. November: FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026
Las Vegas Strip Circuit - Las Vegas
27. bis 29. November: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2026
Lusail International Circuit - Qatar
4. bis 6. Dezember: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2026
Yas Marina Circuit - Abu Dhabi