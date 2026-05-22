De Mann vun der Stonn ass quasi nach ee Bouf: den 19 Joer ale Kimi Antonelli huet bis elo dräi vu véier Coursse gewonnen. Ka säi Mercedes-Teamleader a Kanada zeréckschloen?
Update: 22.05.2026 19:49

De Circuit op der Île Notre-Dame läit dem George Russell: a sengem kanadesche Palmarès stinn zwou Poles an eng Victoire. Mee d’Nummer 1 bei Mercedes steet ënnert Drock. Wann de jonke WM-Leader Antonelli och zu Montréal méi Punkte sammelt, kéint dem Russell seng Situatioun am Team ganz onbequeem ginn. Eppes ass sécher: fir kee Pilot gëtt dëse Weekend einfach. De Circuit Gilles Villeneuve ass souwisou schonn eng Erausfuerderung. Mee dëst Joer ass d’Course esou fréi wéi nach ni am Joer, an et ass déi éischte Kéier ee Sprint-Weekend. Wie fënnt do am séiersten de richtege Setup? A wie kritt seng Pneue bei nidderegen Temperaturen an déi richteg Fënster? Zu Montréal sinn dëst Joer gutt Ingénieuren nach méi wichteg wéi soss.

Programm

Sprint Qualifying, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Freideg, 22. Mee 2026:
Ufank vun der Emissioun: 22h25
Start vun der Sprint-Qualifikatioun: 22h30
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h25
Commentaire: Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl

Sprint, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Samschdeg, 23. Mee 2026:
Ufank vun der Emissioun: 17h55
Start vum Sprint: 18h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 18h45
Commentaire: Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Samschdeg, 23. Mee 2026:
Ufank vun der Emissioun: 21h55
Start vun der Qualifikatioun: 22h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 23h10
Commentaire: Serge Pauly
Expert: Dominique Riefstahl

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE  um RTL Play

Sonndeg, 24. Mee 2026:
Ufank vun der Emissioun: 21h30
Depart vun der Course: 22h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 0h15
Commentaire: Serge Pauly an Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl

Saison-Kalenner 2026

F1 2026 Kalenner.pdf

6. bis 8. Mäerz: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026
Albert Park Grand Prix Circuit - Australia

13. bis 15. Mäerz: FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2026
Shanghai International Circuit - China

27. bis 29. Mäerz: FORMULA 1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026
Suzuka Circuit - Japan

01. bis 03. Mee: FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026
Miami International Autodrome - Miami

22. bis 24. Mee: FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026
Circuit Gilles-Villeneuve - Canada

5. bis 7. Juni: FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026
Circuit de Monaco - Monaco

12. bis 14. Juni: FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya - Barcelona-Catalunya

26. bis 28. Juni: FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026
Red Bull Ring - Austria

3. bis 5. Juli: FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026
Silverstone Circuit - Great Britain

17. bis 19. Juli: FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026
Circuit de Spa-Francorchamps - Belgium

24. bis 26. Juli: FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026
Hungaroring - Hungary

21. bis 23. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026
Circuit Zandvoort - Netherlands

4. bis 6. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026
Autodromo Nazionale Monza - Italy

11. bis 13. September: FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026
Madring - Spain

24. bis 26. September: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026
Baku City Circuit - Azerbaijan

9. bis 11. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026
Marina Bay Street Circuit - Singapore

23. bis 25. Oktober: FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026
Circuit of The Americas - United States

30. Oktober bis 1. November: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026
Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexico

6. bis 8. November: FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2026
Autódromo José Carlos Pace - Brazil

20. bis 22. November: FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026
Las Vegas Strip Circuit - Las Vegas

27. bis 29. November: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2026
Lusail International Circuit - Qatar

4. bis 6. Dezember: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2026
Yas Marina Circuit - Abu Dhabi

