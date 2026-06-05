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1. Fräien Training live dëse Freideg um 13:25 Auer op RTL ZWEE an um RTL PlayFormel 1: Grousse Präis vu Monaco

RTL Lëtzebuerg
Monaco ass net nëmmen dee prestigiéiste Grand-Prix vum ganze Joer, mee et ass och den Optakt vun der Europasaison. An et ass déi Course, wou vill Experten éischter op Roud wéi op Schwaarz setzen.
Update: 05.06.2026 11:59

Den Tëschebilan vun 2026 ass séier gemaach: 5 Courssen, 5 Mercedes-Victoiren. Mee elo geet et op ee Circuit, wou Mercedes seng Stäerkten vläicht net esou ausspille kann wéi bis elo. Ee Circuit, wou de Quali méi wichteg wéi d’Course ass, a wou de Lokalmatador Leclerc sech dräi vun de leschte fënnef Poles geséchert huet. Kee Wonner, dass Ferrari sech grouss Hoffnungen op eng Monaco-Victoire mécht. Mee fält d’Kugel am Casino vu Monaco wierklech op Roud, oder gewënnt awer erëm Schwaarz? An huet de Russell sech vu sengem Kanada-Ausfall erholl, oder gëtt den Antonelli weider de Mercedes-Toun un? An zitt McLaren bei sengem offiziell 1000. Grand-Prix déi richteg Pneuen op?

Suivéiert de FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026 live op RTL ZWEE an RTL PLAY.

Commentaire: Tom Hoffmann

Är Froen an Äre Feedback un den Tom Hoffmann

Och dës Saison kënnt Dir wärend de Fräien Traininge mam RTL-Commentateur Tom Hoffmann kommunizéieren. Schéckt Är Froen an Äre Feedback einfach per WhatsApp op d'Nummer 621 777 888.

Login, fir d'Formel 1 am Stream op RTL PLAY ze kucken  

Wéinst de strengen Anti-Piratage-Virschrëfte vun der Formel 1 sinn d’F1-Contenuen op RTL PLAY mat engem Login protegéiert. Wien d’Livestreamen an d’Replaye vun de Formel-1-Courssen op RTL PLAY kucke wëllt, muss sech mat sengem RTL-Benotzernumm an -Passwuert aloggen. Et brauch een awer och weiderhin näischt fir d’Formel 1 op RTL PLAY ze bezuelen.

Weider Informatiounen iwwer den RTL-Login, fir F1-Contenuen op RTL Play ze kucken...

Programm

Fräien Training, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Freideg, 5. Juni 2026: 13h25 – 14h35
Commentaire: Tom Hoffmann

Freideg, 5. Juni 2026:  16h55 – 18h05
Commentaire: Tom Hoffmann

Samschdeg, 6. Juni 2026: 12h25 – 13h35
Commentaire: Tom Hoffmann

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Samschdeg, 6. Juni 2026:
Ufank vun der Emissioun: 15h55
Start vun der Qualifikatioun: 16h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h10
Commentaire: Serge Pauly
Expert: Dominique Riefstahl

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Sonndeg, 7. Juni 2026:
Ufank vun der Emissioun: 14h20
Depart vun der Course: 15h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h30
Commentaire: Tom Hoffmann a Serge Pauly
Expert: Dominique Riefstahl

Saison-Kalenner 2026

F1 2026 Kalenner.pdf

5. bis 7. Juni: FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026
Circuit de Monaco - Monaco

12. bis 14. Juni: FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya - Barcelona-Catalunya

26. bis 28. Juni: FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026
Red Bull Ring - Austria

3. bis 5. Juli: FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026
Silverstone Circuit - Great Britain

17. bis 19. Juli: FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026
Circuit de Spa-Francorchamps - Belgium

24. bis 26. Juli: FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026
Hungaroring - Hungary

21. bis 23. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026
Circuit Zandvoort - Netherlands

4. bis 6. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026
Autodromo Nazionale Monza - Italy

11. bis 13. September: FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026
Madring - Spain

24. bis 26. September: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026
Baku City Circuit - Azerbaijan

9. bis 11. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026
Marina Bay Street Circuit - Singapore

23. bis 25. Oktober: FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026
Circuit of The Americas - United States

30. Oktober bis 1. November: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026
Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexico

6. bis 8. November: FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2026
Autódromo José Carlos Pace - Brazil

20. bis 22. November: FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026
Las Vegas Strip Circuit - Las Vegas

27. bis 29. November: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2026
Lusail International Circuit - Qatar

4. bis 6. Dezember: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2026
Yas Marina Circuit - Abu Dhabi

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