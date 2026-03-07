D’Formel 1 huet sech iwwert de Wanter nei erfonnt. Déi nei Motoren hu méi Elektropower. Mee den elektresche Jus ass limitéiert a muss wuel iwwerluecht agesat ginn. Piloten an Ingenieure vergläichen den neien Energiemanagement mat “Schach bei 350km/h”. No den intensive Wantertester schléit zu Melbourne d’Stonn vun der Wourecht: Wien huet seng Hausaufgaben am beschte gemaach, a suergen déi nei Reegele wierklech fir méi opreegend Courssen? D’Formel 1 krut iwwert de Wanter och Nowuess. Mat Cadillac (fonkelnei Ecurie) an Audi (Ex-Sauber) feieren zwou renoméiert Autosmarken hiren F1-Debüt.
Commentaire: Serge Pauly an Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl
Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play
Sonndeg, 8. Mäerz 2026:
Ufank vun der Emissioun: 4h30
Depart vun der Course: 5h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 7h00
6. bis 8. Mäerz: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026
Albert Park Grand Prix Circuit - Australia
13. bis 15. Mäerz: FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2026
Shanghai International Circuit - China
27. bis 29. Mäerz: FORMULA 1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026
Suzuka Circuit - Japan
10. bis 12. Abrëll: FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2026
Bahrain International Circuit - Bahrain
17. bis 19. Abrëll: FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026
Miami International Autodrome - Miami
01. bis 03. Mee: FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2026
Jeddah Corniche Circuit - Saudi Arabia
22. bis 24. Mee: FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026
Circuit Gilles-Villeneuve - Canada
5. bis 7. Juni: FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026
Circuit de Monaco - Monaco
12. bis 14. Juni: FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya - Barcelona-Catalunya
26. bis 28. Juni: FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026
Red Bull Ring - Austria
3. bis 5. Juli: FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026
Silverstone Circuit - Great Britain
17. bis 19. Juli: FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026
Circuit de Spa-Francorchamps - Belgium
24. bis 26. Juli: FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026
Hungaroring - Hungary
21. bis 23. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026
Circuit Zandvoort - Netherlands
4. bis 6. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026
Autodromo Nazionale Monza - Italy
11. bis 13. September: FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026
Madring - Spain
24. bis 26. September: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026
Baku City Circuit - Azerbaijan
9. bis 11. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026
Marina Bay Street Circuit - Singapore
23. bis 25. Oktober: FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026
Circuit of The Americas - United States
30. Oktober bis 1. November: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026
Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexico
6. bis 8. November: FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2026
Autódromo José Carlos Pace - Brazil
20. bis 22. November: FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026
Las Vegas Strip Circuit - Las Vegas
27. bis 29. November: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2026
Lusail International Circuit - Qatar
4. bis 6. Dezember: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2026
Yas Marina Circuit - Abu Dhabi