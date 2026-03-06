RTL TodayRTL Today
Nei Motoren, nei Reegelen an nei Ecurien. Zu Melbourne fänkt eng nei F1-Ära un. D'Formel 1 versprécht nach méi opreegend Courssen.
Update: 06.03.2026 03:49

D’Formel 1 huet sech iwwert de Wanter nei erfonnt. Déi nei Motoren hu méi Elektropower. Mee den elektresche Jus ass limitéiert a muss wuel iwwerluecht agesat ginn. Piloten an Ingenieure vergläichen den neien Energiemanagement mat “Schach bei 350km/h”. No den intensive Wantertester schléit zu Melbourne d’Stonn vun der Wourecht: Wien huet seng Hausaufgaben am beschte gemaach, a suergen déi nei Reegele wierklech fir méi opreegend Courssen? D’Formel 1 krut iwwert de Wanter och Nowuess. Mat Cadillac (fonkelnei Ecurie) an Audi (Ex-Sauber) feieren zwou renoméiert Autosmarken hiren F1-Debüt.

Suivéiert de FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026 live op RTL ZWEE an RTL PLAY.

Commentaire: Tom Hoffmann

Är Froen an Äre Feedback un den Tom Hoffmann

Och dës Saison kënnt Dir wärend de Fräien Traininge mam RTL-Commentateur Tom Hoffmann kommunizéieren. Schéckt Är Froen an Äre Feedback einfach per WhatsApp op d’Nummer 621 777 888.

Login, fir d’Formel 1 am Stream op RTL PLAY ze kucken

Wéinst de strengen Anti-Piratage-Virschrëfte vun der Formel 1 sinn d’F1-Contenuen op RTL PLAY mat engem Login protegéiert. Wien d’Livestreamen an d’Replaye vun de Formel-1-Courssen op RTL PLAY kucke wëllt, muss sech mat sengem RTL-Benotzernumm an -Passwuert aloggen. Et brauch een awer och weiderhin näischt fir d’Formel 1 op RTL PLAY ze bezuelen.

Weider Informatiounen iwwer den RTL-Login, fir F1-Contenuen op RTL Play ze kucken...

Programm

Fräien Training, mir iwwerdroen de Programm um RTL Play

Freideg, 6. Mäerz 2026: 5h55 – 7h05
Commentaire: Tom Hoffmann

Samschdeg, 7. Mäerz 2026: 2h25 – 3h35
Commentaire: Tom Hoffmann

Qualifikatioun, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Samschdeg, 7. Mäerz 2026:
Ufank vun der Emissioun: 5h55
Start vun der Qualifikatioun: 6h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 7h10
Commentaire: Serge Pauly
Expert: Dominique Riefstahl

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Sonndeg, 8. Mäerz 2026:
Ufank vun der Emissioun: 4h30
Depart vun der Course: 5h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 7h00
Commentaire: Tom Hoffmann a Serge Pauly
Expert: Dominique Riefstahl

Saison-Kalenner 2026

6. bis 8. Mäerz: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AUSTRALIAN GRAND PRIX 2026
Albert Park Grand Prix Circuit - Australia

13. bis 15. Mäerz: FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIX 2026
Shanghai International Circuit - China

27. bis 29. Mäerz: FORMULA 1 ARAMCO JAPANESE GRAND PRIX 2026
Suzuka Circuit - Japan

10. bis 12. Abrëll: FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX 2026
Bahrain International Circuit - Bahrain

17. bis 19. Abrëll: FORMULA 1 CRYPTO.COM MIAMI GRAND PRIX 2026
Miami International Autodrome - Miami

01. bis 03. Mee: FORMULA 1 STC SAUDI ARABIAN GRAND PRIX 2026
Jeddah Corniche Circuit - Saudi Arabia

22. bis 24. Mee: FORMULA 1 LENOVO GRAND PRIX DU CANADA 2026
Circuit Gilles-Villeneuve - Canada

5. bis 7. Juni: FORMULA 1 LOUIS VUITTON GRAND PRIX DE MONACO 2026
Circuit de Monaco - Monaco

12. bis 14. Juni: FORMULA 1 MSC CRUISES GRAN PREMIO DE BARCELONA-CATALUNYA 2026
Circuit de Barcelona-Catalunya - Barcelona-Catalunya

26. bis 28. Juni: FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026
Red Bull Ring - Austria

3. bis 5. Juli: FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026
Silverstone Circuit - Great Britain

17. bis 19. Juli: FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026
Circuit de Spa-Francorchamps - Belgium

24. bis 26. Juli: FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026
Hungaroring - Hungary

21. bis 23. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026
Circuit Zandvoort - Netherlands

4. bis 6. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026
Autodromo Nazionale Monza - Italy

11. bis 13. September: FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026
Madring - Spain

24. bis 26. September: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026
Baku City Circuit - Azerbaijan

9. bis 11. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026
Marina Bay Street Circuit - Singapore

23. bis 25. Oktober: FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026
Circuit of The Americas - United States

30. Oktober bis 1. November: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026
Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexico

6. bis 8. November: FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2026
Autódromo José Carlos Pace - Brazil

20. bis 22. November: FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026
Las Vegas Strip Circuit - Las Vegas

27. bis 29. November: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2026
Lusail International Circuit - Qatar

4. bis 6. Dezember: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2026
Yas Marina Circuit - Abu Dhabi

© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.