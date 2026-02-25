E Mëttwoch den Owend goufe mat de Retourmatcher vun de Playoffen déi lescht véier Tickete fir d'1/8-Finalle verdeelt. Am Duell tëscht Real Madrid a Benfica Lissabon, an deem de Leandro Barreiro an der Starteelef stoung, hu sech déi Kinneklech um Enn mat engem 2:1 duerchgesat.
Borussia Dortmund gouf dann no engem Eelefmeter an der 90+8. Minutt géint Atalanta Bergamo eliminéiert an de PSG konnt sech duerch en 2:2 géint Monaco eng Plaz ënnert de leschte 16 Ekippe sécheren.
Am Duell tëscht Juventus a Galatasaray war et donieft nach an d’Verlängerung gaangen, nodeems d’Bianconeri den 2:5-Réckstand aus dem Allersmatch nach ophuele konnt. Do war et dann awer d’Ekipp aus Isrtanbul, déi sech den Ticket fir d'1/8-Finallen an Iwwerzuel duerch zwee weider Goler net méi huele gelooss huet.
Real Madrid - Benfica Lissabon 2:1
0:1 Rafa (14'), 1:1 Tchouameni (16'), 2:1 Vinicius Jr (80')
Mam Leandro Barreiro an der Starteelef ass d’Ekipp aus Lissabon am Bernabeu zu Madrid engagéiert an d’Partie gestart. De José Mourinho, deen duerch seng Rout Kaart am Allersmatch op der Tribün souz, huet no enger knapper véierel Stonn dann de Féierungsgol vu senger Ekipp gesinn. No enger flaacher Flank vum Pavlidis konnt de Courtois zwar ufanks nach e Selbstgol vu sengem eegene Matspiller verhënneren, deen de Ball ongewollt Richtung eegene Gol geschoss hat, ma fir den Noschoss stoung de Rafa op der richteger Plaz. Laang huet dës Féierung awer net ugehalen, well nëmmen zwou Minutte méi spéit konnt den Aurelien Tchouameni mat engem prezise Schoss aus 20 Meter nees ausgläichen. Real Madrid krut de Match e bëssen op seng Säit gezunn a knapp 10 Minutte méi spéit louch de Ball eng weider Kéier am Gol, ma duerch eng Abseitspositioun huet dësen net gezielt.
Nom Säitewiessel waren et ufanks da weider déi Kinneklech, déi besser aus der Paus eraus gestart sinn. An der 60. Minutt hat Benfica dann awer eng gutt Chance op den 2:1. Duerch e Ballgewënn vum Leandro Barreiro war de Rafa kuerz virum Strofraum zum Ofschloss komm, ma säi Schoss mam Ausserëst gouf awer liicht ofgefälscht an huet d’Lat getraff. E grousse Schratt Richtung 1/8-Finalle gouf dann 10 Minutte viru Schluss gemaach. Duerch eng gutt ausgespillt Attack vum Real hat de Vinicius Jr sech d’Chance net entgoe gelooss, fir op 2:1 ze setzen. Den Ecart vun zwee Goler kruten déi Kinneklech da sécher iwwert d’Zäit bruecht.
PSG - Monaco 2:2
0:1 Akliouche (45'), 1:1 Marquinhos (60'), 2:1 Kvaratskhelia (66'), 2:2 Teze (90+1')
Juventus - Galatasaray 3:2
1:0 Locatelli (37'), 2:0 Gatti (70'), 3:0 McKennie (82'), 3:1 Osimhen (105+1'), 3:2 Yilmaz (119')
Atalanta Bergamo - Borussia Dortmund 4:1
1:0 Scamacca (5'), 2:0 Zappacosta (45'), 3:0 Pasalic (57'), 3:1 Adeyemi (75'), 4:1 Samardzic (90+8')
Klickt hei, fir op d’Resultater, d’Statistiken an d’Ekippe vun der Champions League ze kommen.