RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Champions LeagueBal 900 Verhaftungen a Frankräich no Victoire vum PSG

RTL mat AFP
De franséischen Inneminister Laurent Nuñez huet matgedeelt, dass d'Zuel vun den Interpellatiounen ëm 45 Prozent an d'Luucht gaangen ass am Verglach mat 2025.
Update: 01.06.2026 09:05
Ënnert anerem op de Champs-Elysées goung et drënner an driwwer
Ënnert anerem op de Champs-Elysées goung et drënner an driwwer
© JEROME GILLES/NurPhoto via AFP

Nodeems Paris Saint-Germain leschte Samschdeg d'UEFA Champions League gewonnen hat, war et virun allem an der franséischer Haaptstad zu gréisseren Ausenanersetzunge komm tëscht de Fans an den Autoritéiten. De franséischen Inneminister Laurent Nuñez huet an deem Kader gesot, dass e Samschdeg an e Sonndeg a ganz Frankräich ronn 900 Persounen interpelléiert gi wieren. Donieft wieren 178 Polizisten a Gendaarme blesséiert ginn. D'Zuel vun den Interpellatiounen ass am Verglach mat 2025, wéi de PSG och gewonnen hat, ëm 45 Prozent an d'Luucht gaangen.

E Sonndeg den Owend hat den Emmanuel Macron d'Ekipp vum PSG am Elysée empfaangen. Wärend de President de sportleche Volet gelueft huet, war et awer och de klore Message, dass d'Gewalt an deem Kader misst ophalen. Dat wier kee Sport a kee Futtball, sou de Macron. Op der Périphérique ronderëm Paräis war no der Victoire vum PSG e Motocyclist bei de Feierlechkeete gestuerwen.

Liest dozou och:

Finall vun der Champions League
PSG verdeedegt säin Titel am Eelefmeterschéissen

Am meeschte gelies
Déidlechen Accident op der Féitsch
37 Joer alen Automobilist stierft no Kollisioun mat Bam
Fotoen
Dreck no Picknick un der Musel
"Huelt Äre Knascht mat Heem", esou d'Buergermeeschtere vu Schengen a Réimech
Video
Fotoen
60
Hat schonn e Fuerverbuet
Police hëlt Chauffeur no Poursuite mat Accident an engem Blesséierte fest
Trotz Reanimatiounsversich
Mann stierft no Ausernanersetzung op oppener Strooss zu Bergkamen (D)
Barrage am Futtball
No Verlängerung: Biwer steigt no 4:1-Victoire géint d'Fiels an déi 1. Divisioun op
Fotoen
2
Weider News
Barrage am Futtball
Wolz ass no Victoire am Eelefmeterschéissen nees an der BGL Ligue, Mamer steigt of
5
Barrage am Futtball
No Verlängerung: Biwer steigt no 4:1-Victoire géint d'Fiels an déi 1. Divisioun op
Fotoen
2
Barragematch tëscht AS Rupensia Lusitanos Fiels géint Jeunesse Biwer (31.5.26)
Fotoen
Virschau op d'Futtball-WM: Grupp L
Manuel Cardoni: England huet eng héich Qualitéit, awer och héich Erwaardungen
1
Supporter zu Paräis feieren den zweeten Champions-League-Titel fir de PSG, 30. Mee 2026.
57 Poliziste blesséiert
Onrouen no Champions-League-Titel: Franséisch Police hëlt 780 Leit fest
Finall vun der Champions League
PSG verdeedegt säin Titel am Eelefmeterschéissen
Video
41
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.