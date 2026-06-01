RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Nach 2 Lännermatcher fir d'Rout LéiwenVoll Konzentratioun op Italien an Albanien

Gilles Tricca
Fir den Ofschloss vun der Saison spillt d'Lëtzebuerger Futtballnationalekipp nach zwee Frëndschaftsmatcher géint Italien an Albanien.
Update: 01.06.2026 11:58
© Val Wagner

Zanter Ufank leschter Woch preparéieren d'Jonge vum Jeff Strasser dësen duebele Rendez-vous. Di éischt Haaptnouvelle ass, datt den Nationaltrainer fréizäiteg säi Kontrakt bis 2028 verlängert kritt huet.

D'Virbereedung op d'Matcher géint Italien an Albanien ass net wéi ëmmer, well den Nationaltrainer de Kader quasi 10 Deeg virum éischte Match zu Verfügung huet. An dat ass och net vu Muttwëll fir erëm en normalen Training ze maache fir d'Spiller, deenen hiert Championnat schonn 2-3 Woche fäerdeg ass. Di éischt Woch vun der Preparatioun war och nach e bëssi anescht, well d'Spiller net zesummen am Hotel waren, wéi een et soss gewinnt ass. Et gouf zu Monnerech trainéiert an dono konnt jiddereen nees bei Famill a Frënn.

Zanter e Sonndeg ass de ganzen FLF-Tross da nees op der gewinnter Plaz am Sporthotel zu Lëpschent. Do gëtt sech als éischt elo fir d'Partie géint Italien prett gemaach. D'Italieener komme mat enger ganz jonker Equipe. Dat kann e Match-piège ginn. Ënnert anere wärten Bohnert, Carlson a Sinani fir déi nei Saison net méi bei hirem aktuelle Veräi bleiwen. Da kënnt esou e Match gutt, fir nach emol op sech opmierksam ze maachen.

E Mëttwoch ass den éischte Rendez-vous um 20h45 am Stade de Luxembourg mam Géigner Italien, éier et e Samschdeg an Albanien geet. Dir kënnt d'Partie géint Italien live op der RTL Tëlee Lëtzebuerg, um Radio an op RTL Play suivéieren.

Liest dozou och:

FLF deelt mat
Kontrakt mam Nationaltrainer Jeff Strasser gëtt fréizäiteg verlängert
FLF-Kader fir Matcher géint Italien an Albanien
28 Spiller nominéiert, Leandro Barreiro op eegene Wonsch net dobäi
Gewënnspill
Gewannt déi lescht Tickete fir de Match Lëtzebuerg géint Italien!

Am meeschte gelies
Dreck no Picknick un der Musel
"Huelt Äre Knascht mat Heem", esou d'Buergermeeschtere vu Schengen a Réimech
Video
Fotoen
82
Hat schonn e Fuerverbuet
Police hëlt Chauffeur no Poursuite mat Accident an engem Blesséierte fest
Barrage am Futtball
No Verlängerung: Biwer steigt no 4:1-Victoire géint d'Fiels an déi 1. Divisioun op
Fotoen
2
Non-formal Bildung am Fokus
Dausende Visiteuren dëse Weekend um Kannerfestival an der Abtei Neimënster
Video
Fotoen
3
Barrage am Futtball
Wolz ass no Victoire am Eelefmeterschéissen nees an der BGL Ligue, Mamer steigt of
Fotoen
8
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Ënnert anerem op de Champs-Elysées goung et drënner an driwwer
Champions League
Bal 900 Verhaftungen a Frankräich no Victoire vum PSG
Video
Barrage am Futtball
Wolz ass no Victoire am Eelefmeterschéissen nees an der BGL Ligue, Mamer steigt of
Fotoen
8
Barrage am Futtball
No Verlängerung: Biwer steigt no 4:1-Victoire géint d'Fiels an déi 1. Divisioun op
Fotoen
2
Virschau op d'Futtball-WM: Grupp L
Manuel Cardoni: England huet eng héich Qualitéit, awer och héich Erwaardungen
1
Supporter zu Paräis feieren den zweeten Champions-League-Titel fir de PSG, 30. Mee 2026.
57 Poliziste blesséiert
Onrouen no Champions-League-Titel: Franséisch Police hëlt 780 Leit fest
Finall vun der Champions League
PSG verdeedegt säin Titel am Eelefmeterschéissen
Video
41
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.