Net datt Ticketen op dëser Futtball-WM net schonn deier genuch gewiescht wieren, elo verkeeft d'FIFA och nach Stécker vum Wuess vum East Rutherford-Stadion zu New Jersey, op deem geschwënn d'Final gespillt gëtt. Fir ëmgerechent ronn 390 Euro kann ee kleng versigelt Stécker vum Terrain hanner Acrylglas mat engem UBS-Stick kafen.
D'FIFA präziséiert an hirem Online-Shop, datt d'Stécker vum Terrain, dës "eenzegaarteg Sammlerstécker vun engem vun de gréisste Sportsevenementer vun der Welt", réischt no der Final verschéckt kënne ginn. An dat nëmme bis elo an d'USA, Groussbritannien an Europa. Also mol net a Kanada a Mexiko, déi Co-Organisateuren vum Tournoi waren.