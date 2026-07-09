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Conference-League-QualifikatiounMunneref verléiert knapp géint Dinamo Tiflis

Ted Koob
Um Donneschdeg huet fir Munneref d'Conference-League-Qualifikatioun ugefaangen. Et gouf eng 1:2-Defaite géint d'Ekipp aus Georgien.
Update: 09.07.2026 21:11

Am Allersmatch vun der Qualifikatioun fir d'Conference League war Munneref an der Paus am Stade Achille Hammerel um Verluerekascht scho mat 0:2 hannen. An der 2. Hallschent konnten d'Lëtzebuerger nach e Gol markéieren, esou datt et um Enn eng knapp 1:2-Defaite géint Tiflis gouf.

Munneref huet ganz fréi am Match den éischte Géigegol missen astiechen. No engem Corner konnt de Bah an der 2. Minutt den 1:0 fir d'Gäscht markéieren. Och den 2. Gol sollt no enger Standardsituatioun falen. No engem weidere Corner konnt de Vatsadze no 19 Minutten op 2:0 erhéijen. D'Partie war an der Suite och méi ausgeglach, d'Säite goufen trotzdeem mat engem 0:2-Réckstand gewiesselt.

An der 2. Hallschent war et an enger éischter Phas e Match op Aenhéicht ouni déi grouss Chancë virun de Goler. An der 71. Minutt huet de Far den 1:2-Uschlossgol fir d'Lëtzebuerger markéiert. Den Trainer vun de Munnerefer huet an der Schlussphas offensiv gewiesselt, e weidere Gol sollt awer net méi falen.

De Retourmatch gëtt de 16. Juli um 19 Auer zu Tiflis ugepaff.

En Dënschdeg an e Mëttwoch ware scho Stroossen an Déifferdeng an d'Conference-League-Qualifikatioun gestart. Biissen hat sech am Allersmatch vun der Champions-League-Qualifikatioun knapp misse geschloe ginn.

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Conference-League-Qualifikatioun
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Conference-League-Qualifikatioun
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