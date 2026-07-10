RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lëtzebuerger Futtballer am AuslandDanel Sinani ënnerschreift bei Sampdoria Genua

RTL Lëtzebuerg
De Lëtzebuerger Nationalspiller war d'lescht Saison mat St. Pauli an déi 2. däitsch Bundesliga ofgestigen.
Update: 10.07.2026 21:25
Danel Sinani am Tricot vun de Roude Léiwen
© DOMENIC AQUILINA/NurPhoto via AFP

Den Danel Sinani huet een neie Veräin fonnt. De Lëtzebuerger Futtballnationalspiller huet e Kontrakt vun zwee Joer bei Sampdoria Genua aus der 2. italieenescher Liga ënnerschriwwen.

Den 29 Joer ale Lëtzebuerger war déi lescht Saison mat St. Pauli an déi 2. däitsch Bundesliga ofgestigen. Elo probéiert hie säi Gléck an Italien. Sampdoria Genua hat sech 1991 de bis ewell eenzege Championstitel an Italien geséchert. 2023 war een an d'Liga B ofgestigen an 2025 bal an d'Liga C gefall. Duerch d'Insolvenz vu Brescia war Genua awer an d'Play-outs nogeréckelt an hat do de Maintien gepackt. Déi lescht Saison huet een op Plaz 13 ofgeschloss. Fir d'nächst Saison probéiert sech de Veräin nei a besser opzestellen. Mam Bernardo Corradi gouf een neien Trainer engagéiert. Nei am Kader ass mam Lorenzo Insigne och e fréieren Nationalspiller.

Den Danel Sinani ass aktuell deen zweete Lëtzebuerger Spiller an Italien. Déi lescht Saison war de Seid Korac mat Venedeg an d'Serie A opgestigen.

Mathias Olesen kuerz viru Wiessel an Dänemark

De Mathias Olesen soll dänesche Medien no kuerz virun engem Wiessel vu Greuther Fürth aus der 2. däitscher Bundesliga bei SönderjyskE an déi éischt dänesch Liga stoen.

Laurent Jans verlängert Kontrakt beim SK Beveren

De Laurent Jans spillt eng weider Saison an der Belsch. De Kapitän huet säi Kontrakt zu Beveren ëm ee Joer verlängert. D'lescht Saison war de Veräin mat 88 Punkte souverän an déi éischt Liga am belsche Championnat opgestigen.

Dirk Carlson zitt et a Georgien

Fir den Dirk Carlson geet et aus Éisträich a Georgien. Den 28 Joer ale Lëtzebuerger wiesselt vu St. Pölten aus der 2. éisträichescher Liga bei FC Dinamo Batumi an déi éischt georgesch Liga. Hien huet e Kontrakt bis Summer 2027 ënnerschriwwen.

Mam Vahid Selimovic spillt e weidere Lëtzebuerger a Georgien. Hie steet bei Iberia Tiflis ënner Kontrakt.

Am meeschte gelies
Och Helikopter bedeelegt
Gréissere Policeasaz am Raum Cents-Neiduerf no Abroch eriwwer
Saarland
Verurteelte Mäerder bei Sortie geflücht, duerno awer aus eegene Stécker erëmkomm
CSV-Summerfest
Och dëst Joer e Witz vum Premier?
Audio
15
Futtball-WM
Frankräich klappt Marokko a steet an der Halleffinall
9
Waasserwirtschaftsamt
Verbrauch vun Drénkwaasser fir net essentiel Saache muss reduzéiert ginn
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Den de Ketelaere huet fir d'Belsch den 1:1 markéiert
Futtball-WM am Liveticker
1:1 an der Paus: D'Spuenier dominéieren, d'Belsch erwächen
LIVE
Public Viewing zu Esch
D'Fransouse gewannen de Match, bei der gudder Stëmmung gouf awer gläichgespillt
Video
Fotoen
0
Futtball-WM
Frankräich klappt Marokko a steet an der Halleffinall
9
Conference-League-Qualifikatioun
Munneref verléiert knapp géint Dinamo Tiflis
Audio
3
Déi marokkanesch Fans kënnen net just op den Tribüne gutt feieren
Futtball-Weltmeeschterschaft
Party-Stëmmung an de Stroosse vu Boston
Video
0
D'Norweger rudderen duerch de ganzen Tournoi
Ro!
Rudderen ass gutt fir Norwegen
Video
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.