RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Rout Léiwe virum Frëndschaftsmatch géint ItalienFragezeechen hannert dem Aiman Dardari, Yvandro Borges blesséiert

RTL Lëtzebuerg
D'FLF-Selektioun huet e Mëttwochowend um 20:45 Auer de 4-fache Futtballweltmeeschter Italien am Stade de Luxembourg op Besuch.
Update: 02.06.2026 19:39
En Vue vum Frëndschaftsmatch Lëtzebuerg géint Italien
Den FLF-Nationaltrainer Jeff Strasser am RTL-Interview beim Jeff Kettenmeyer

Wéi grouss d'Affiche Lëtzebuerg géint Italien ass, weess och den FLF-Nationaltrainer Jeff Strasser. 12 Joer hunn déi Lëtzebuerger Futtball-Supporter an déi grouss italieenesch Communautéit am Grand-Duché op eng weider Konfrontatioun misse waarden. Et ass allerdéngs eng aner wéi erhofft. Doduerch datt d'"Squadra Azzurra" d'Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft dëse Summer an den USA, Kanada a Mexiko, elo fir déi 3. Kéier noenee verpasst huet, huet den Interimstrainer Silvio Baldini nieft dem Gianluigi Donnarumma 19 Debutante selektionéiert. De Gros kënnt aus der U21-Nationalekipp, do wou de 67 Joer alen Italieener viru kuerzem nach selwer an der Responsabilitéit stoung.

De Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Jeff Strasser weess ëm d'Qualitéit vun deem Kader, och wann dësen "nëmmen" en Altersduerchschnëtt vun 21 Joer huet. D'Spiller sinn zwar manner bekannt, dofir awer trotzdeem staark.

"Et si vill Titulairen aus der Serie A dobäi, vun Inter Mailand, déi Champion gi sinn an och vum AC Milan. Da weess ee wéi staark a qualitativ héichwäerteg déi Ekipp och ass. Op där anerer Säit ass et esou, datt Italien eeben d'Weltmeeschterschaftsqualifikatioun verpasst huet an haut dobäi ass eng aner Ekipp opzebauen. Fir eis war d'Preparatioun anescht, well mir eréischt méi spéit konnte kucken, wien dann elo schlussendlech vun de Spiller dobäi ass. Och wat ee System se spillen, well d'Ekipp par rapport zur U21 an zwee verschidde Systemer spillen. Dofir war et e bësse méi Aarbecht, wat awer guer net schlëmm ass a mir wäerte muer op dee Match preparéiert sinn, wuelwëssend dass et méi jonk Spiller dobäi sinn, déi och méi dynamesch sinn an déi méi wëlleg sinn an dass et mat Sécherheet net méi einfach gëtt."

Schlecht Nouvellë goufen et donieft awer leider och. Den Yvandro Borges huet sech viru kuerzem am Training blesséiert a fält géint Italien aus. Donieft huet den Aiman Dardari den Ofschlosstraining missen ofbriechen. Nach bleift ofzewaarden, ob de Spiller, deen an der Réckronn bei Greuther Fürth ausgeléint war, géint d'Italieener zum Asaz komme kann oder net.

Fir ee Lëtzebuerger Nationalspiller ass d'Partie géint Italien ganz speziell. De Seid Korac spillt beim FC Venedeg, mat deem hien dës Saison an d'Seria A opgestigen ass. E Mëttwoch den Owend kéint et den 21-fachen Nationalspiller mat engem Venedeger Co-Equipier ze di kréien. Den 22 Joer ale Matteo Dagasso ass bei den Italieener am Kader a stoung dës Saison insgesamt 19 Minutte mam Seid Korac um Terrain. De Lëtzebuerger Defenseur huet am Ufank vum Championnat en Tick méi gespillt, wéi zum Schluss. Hien huet nach Kontrakt beim FC Venedeg an huet mam Veräin direkt dat nächst Zil am Viséier.

"Ech sinn zefridden do. Ech si sécher, datt ech e groussen Deel fir den Opstig bäigedroen hunn. An ech sinn do déi nächst Saison. Ech gi Gas. Mir hunn elo d'nächst Zil, dat ass an der Liga bleiwen. A genau do wëll ech matmaache mat der Ekipp."

D'Partie Lëtzebuerg géint Italien kënnt Dir e Mëttwoch mat Virprogramm vun 20:00 Auer un op der Tëlee um RTL Zwee, um Radio an um RTL Play live suivéieren.

En Vue vum Frëndschaftsmatch Lëtzebuerg géint Italien
Den FLF-Nationalspiller Seid Korac am RTL-Interview beim Jeff Kettenmeyer.

Italieeneschen Nationaltrainer a Spiller am RTL-Interview
Mat Donnarumma an 19 Debutante géint Lëtzebuerg
D'Squadra Azzura kënnt den 3. Juni op Lëtzebuerg
Statistik virum Frëndschaftsmatch
Lëtzebuerg huet nach ni géint Italien gewonnen

Am meeschte gelies
Meteolux warnt
Donnerwiederen, Knëppelsteng a Wandvitesse bis 70 km/h méiglech
Barrage am Futtball
No 14 Eelefmeteren: Walfer huet de längeren Otem a schéckt Kanech an d'Éierepromotioun
Video
Audio
8
Deier Vakanz duerch Cyberkrimineller
Wéi eng Hotel-Reservatioun zur Fal ka ginn
10
Invité vun der Redaktioun (2. Juni) - Claude Turmes
"Stroum muss méi bëlleg bleiwen ewéi Gas!"
Video
Audio
102
Police sicht no Zeien
Falsche "Keefer" mécht falsch "Iwwerweisung" - Auto gouf awer ni bezuelt
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
RTL-Informatiounen no
Luc Holtz ass am enke Krees fir den Trainer-Posten beim FC Metz
2
Barragematch live dësen Dënschdeg um 19:30 Auer op RTL.lu an um RTL Play
FC Koeppchen géint CS Gréiwemaacher
Video
LIVE
Italieeneschen Nationaltrainer a Spiller am RTL-Interview
Mat Donnarumma an 19 Debutante géint Lëtzebuerg
Video
0
D'Squadra Azzura kënnt den 3. Juni op Lëtzebuerg
Statistik virum Frëndschaftsmatch
Lëtzebuerg huet nach ni géint Italien gewonnen
Video
10
Virschau op d'Futtball-WM: Grupp J
Titelverdeedeger Argentinien ee vun de grousse Favoritten
0
Tim Payne has gone from 4,000 to 4,000,000 followers in a week
Spillt op der WM fir Neiséiland
Influencer mécht den Tim Payne zum Social-Media-Star
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.