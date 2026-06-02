Statistik virum FrëndschaftsmatchLëtzebuerg huet nach ni géint Italien gewonnen

Tom Nols
D'Statistik, déi d'Rout Léiwe géint d'Squadra Azzurra opweises hunn, schwätzt eng kloer Sprooch. An 9 Dueller waren et, bis op ee Gläichspill, nëmmen Defaiten. E Réckbléck.
Update: 02.06.2026 13:00
8 Matcher huet Italien géint Lëtzebuerg gewonnen. Just eemol war um Enn e Gläichspill erauskomm.

Fir d'lescht waren d'Rout Léiwe virun 12 Joer an Italien op d'"Squadra Azzurra" getraff. An deem Testmatch virun der WM 2014 a Brasilien ass et zu Perugia en 1:1 gewiescht, wéi de Maxime Chanot an der 85. Minutt déi fréi italieenesch Féierung duerch de Claudio Marchisio nach sensationell huet kënnen ausgläichen.

1988 hat Lëtzebuerg Enn Abrëll an engem Frëndschaftsmatch am Stade Josy Barthel kloer mat 0:3 de Kierzere gezunn. Ferri, Bergomi an De Agostini hate fir Italien getraff.

An der WM-Qualifikatioun war et am Dezember 1981, zu Neapel, eng 0:1-Defaite duerch dem Collovati säi Gol. Och am Oktober 1980 war et hei zu Lëtzebuerg an där WM-Quali eng 0:2-Néierlag. Op der Areler Strooss hate Collovati a Bettega markéiert.

Lescht Duell géint Italien: 2014 feieren d'Rout Léiwen en 1:1-Remis zu Perugia.
Och fir d'WM 78 ware Lëtzebuerg an Italien an der Qualifikatioun openee getraff. 0:3 zu Roum verluer no Goler vu Bettega, Graziani a Causio, heiheem war et eng 1:4-Defaite fir d'Rout Léiwen. Nodeems Graziani, Antognoni an zweemol Bettega fir d'Squadra op 4:0 gestallt haten, war dem Nico Braun kuerz viru Schluss den Éierentreffer vergonnt gewiescht.

D'Qualifikatiounsmatcher géint Lëtzebuerg fir d'WM 74 waren eng weider kloer Affär fir d'Azzurri, wéi se doheem 5:0 an hei zu Lëtzebuerg 4:0 gewonnen haten. Zu Genua waren, nieft engem Treffer vum Rivera, dem Riva direkt 4 Goler gelongen. An der Partie zu Lëtzebuerg hat e schonn zweemol markéiert, déi aner Goler ware fir Chinaglia a Capello.

Fir den alleréischte Futtball-Duell tëscht Italien a Lëtzebuerg musse mir wäit zréckgoen. Op den Olympesche Summerspiller 1924 zu Paräis ware béid Ekippen an der Aachtelsfinall openee getraff. Italien hat d'Partie 2:0 gewonnen, duerno an der Véierelsfinall géint d'Schwäiz awer verluer.

Wéi geet et 2026 aus?

E Mëttwoch den Owend ass et um 20:45 Auer déi 10. Kéier, datt Italien a Lëtzebuerg an engem Futtballlännermatch géintenee spille wäerten. Hei op RTL wäerte mir déi ausverkaafte Partie live op der RTL Tëlee Lëtzebuerg an RTL Play iwwerdroen.

Am Kader vum 80. Gebuertsdag vun der FLF: Lëtzebuerg verléiert 0:3 géint Italien
1988 huet d'FLF-Selektioun e Frëndschaftsmatch géint d'Squadra Azzurra gespillt. / Reportage: Pilo Fonck

