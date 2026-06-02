8 Matcher huet Italien géint Lëtzebuerg gewonnen. Just eemol war um Enn e Gläichspill erauskomm.
Fir d'lescht waren d'Rout Léiwe virun 12 Joer an Italien op d'"Squadra Azzurra" getraff. An deem Testmatch virun der WM 2014 a Brasilien ass et zu Perugia en 1:1 gewiescht, wéi de Maxime Chanot an der 85. Minutt déi fréi italieenesch Féierung duerch de Claudio Marchisio nach sensationell huet kënnen ausgläichen.
1988 hat Lëtzebuerg Enn Abrëll an engem Frëndschaftsmatch am Stade Josy Barthel kloer mat 0:3 de Kierzere gezunn. Ferri, Bergomi an De Agostini hate fir Italien getraff.
An der WM-Qualifikatioun war et am Dezember 1981, zu Neapel, eng 0:1-Defaite duerch dem Collovati säi Gol. Och am Oktober 1980 war et hei zu Lëtzebuerg an där WM-Quali eng 0:2-Néierlag. Op der Areler Strooss hate Collovati a Bettega markéiert.
Och fir d'WM 78 ware Lëtzebuerg an Italien an der Qualifikatioun openee getraff. 0:3 zu Roum verluer no Goler vu Bettega, Graziani a Causio, heiheem war et eng 1:4-Defaite fir d'Rout Léiwen. Nodeems Graziani, Antognoni an zweemol Bettega fir d'Squadra op 4:0 gestallt haten, war dem Nico Braun kuerz viru Schluss den Éierentreffer vergonnt gewiescht.
D'Qualifikatiounsmatcher géint Lëtzebuerg fir d'WM 74 waren eng weider kloer Affär fir d'Azzurri, wéi se doheem 5:0 an hei zu Lëtzebuerg 4:0 gewonnen haten. Zu Genua waren, nieft engem Treffer vum Rivera, dem Riva direkt 4 Goler gelongen. An der Partie zu Lëtzebuerg hat e schonn zweemol markéiert, déi aner Goler ware fir Chinaglia a Capello.
Fir den alleréischte Futtball-Duell tëscht Italien a Lëtzebuerg musse mir wäit zréckgoen. Op den Olympesche Summerspiller 1924 zu Paräis ware béid Ekippen an der Aachtelsfinall openee getraff. Italien hat d'Partie 2:0 gewonnen, duerno an der Véierelsfinall géint d'Schwäiz awer verluer.
E Mëttwoch den Owend ass et um 20:45 Auer déi 10. Kéier, datt Italien a Lëtzebuerg an engem Futtballlännermatch géintenee spille wäerten.