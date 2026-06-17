RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lëtzebuerger am AuslandFuttball a Famill: Den Edvin Muratovic a Litauen

Valentine Patry
Fabienne Zwally
Mir hunn de Lëtzebuerger Nationalspiller a senger aktueller Heemescht besicht.
Update: 17.06.2026 19:00
Fussball a Famill: Den Edvin Muratovic a Litauen
An eiser Serie "Lëtzebuerger am Ausland" hu mer dëst d'Kéier den FLF-Nationalspiller a Litauen begleet.

Et ass den Dram vu ville klenge Bouwen a sécherlech och sou munche klenge Meedercher, fir Futtball-Profi ze ginn. Um Terrain stoen mat de Beschte vun de Beschten an dofir bezuelt ze ginn. Eng Karriär, déi awer och gepräägt ass vu Leeschtung. Wéi gutt packt een déi alldeeglech kierperlech an och mental Belaaschtung?

Den Edvin Muratovic spillt fir eis Nationalekipp an hie spillt als Stiermer zanter Ufank vum Joer bei engem Club a Litauen. E Liewen, wou een ni weess, wou een als nächst higeet. Mir waren hie besichen.

Am meeschte gelies
Attack op Bus an der Stad
Chauffer hëlt Passagéier mat Motorrad net mat, Mann flippt aus
Video
Buergermeeschter schwätzt vu Brandstëftung
Feier a Primärschoul zu Jonglënster - Schüler kënne fréistens nächst Woch zréck
Fotoen
Caritas-Affär
"Et ass ganz vill Vertrauen zerstéiert ginn"
Gefuerdert ginn 10.000 Euro op de Kapp
Inneminister Gloden reagéiert op Fuerderung vun den Nordstad-Gemengen
Audio
14
Wéinst der Hëtzt
Alerte jaune vu Meteolux fir en Donneschdeg an orange fir e Freideg
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Cape Verde's goalkeeper #01 Vozinha celebrates at the end of the 2026 World Cup Group H football match between Spain and Cape Verde at the Atlanta Stadium in Atlanta on June 15, 2026.
Ob 6. Liga an England oder 5. Liga an Däitschland
Bei der Futtball-WM spillen net nëmmen déi grouss Staren
Am Fall vum Weiderkommen am 1. Tour vun der Conference-League-Quali
Méiglech weider Géigner vun Déifferdeng, Munneref a Stroossen sti fest
2
Wärend enger Futtball-WM ginn um Times Square dacks Matcher gewisen
Géift Dir et maachen?
All WM-Match kucken an dofir 50.000 Dollar kasséieren
2
Dem Lionel Messi feelt nach een Treffer fir eleng de Rekord vun de meeschte WM-Goler ze halen
Historesch WM-Nuecht
De Lionel Messi huet dem Miroslav Klose säi Gol-Rekord egaliséiert
Video
5
HOUSTON, TEXAS - JUNE 17: Cristiano Ronaldo #7 of Portugal reacts during warm ups before the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Congo DR at Houston Stadium on June 17, 2026 in Houston, Texas. Molly Darlington/Getty Images/AFP (Photo by Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Futtball-WM am Liveticker
Portugal spillt ëm 19 Auer géint DR Kongo, Ronaldo an der Starteelef
LIVE
Organiséiert vu "Lëtz.Fussnews" an "12te Mann"
Beim "Gala-Derby" zu Beetebuerg gouf fir de gudden Zweck Futtball gespillt
Video
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.