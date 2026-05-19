RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Premier LeagueArsenal London neien englesche Champion

RTL Lëtzebuerg
Well Manchester City bei Bournemouth net iwwert en 1:1 erauskomm ass, kënnen d'Gunners hir éischt Plaz an der Tabell net méi verléieren.
Update: 19.05.2026 22:38
D'Fans si nom Gewënn vum Titel glécklech
D'Fans si nom Gewënn vum Titel glécklech
© GLYN KIRK/AFP

Fir déi éischte Kéier an 22 Joer huet sech Arsenal London den englesche Championstitel geséchert. Well den Tabellenzweete Manchester City bei Bournemouth nëmmen 1:1 gespillt huet, ass de Gunners den Titel net méi ze huelen.

Arsenal geet e Sonndeg mat véier Punkte Virsprong an de leschte Match géint Crystal Palace a ka sechs Deeg virun der Champions-League-Finall géint de PSG fräi opspillen.

Déi leschte Kéier war Arsenal 2004 Champion gewiescht, wéi se als "Invincibles" déi ganz Saison kee Match verluer haten.

Am meeschte gelies
Zeienopruff no Déifstall
Mann huet zu Miersch an engem Akafszenter eng Posch geklaut
Am Alter vu 67 Joer
Däitsche Schauspiller Alexander Held gestuerwen
Am Virfeld vum Luc Frieden senger Ried
Réckbléck op déi lescht Rieden zur Lag vun der Natioun
Audio
Fotoen
0
Invité vun der Redaktioun (19. Mee) - Dan Kersch
Sollt de Premier d'Tripartite an de Sand setzen, sollt "hien demissionéieren"
Video
Audio
80
Ried zur Lag vun der Natioun
En Opruff zum Zesummenhalt, vill Mesuren, mee net vill Neies
Video
Fotoen
44
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Franséische Futtball
Verkeeft de Gérard Lopez Girondins Bordeaux?
0
Den demokratesche Politiker Tom Steyer protestéiert zesumme mat de Mataarbechter vum SoFi Stadium géint méiglech ICE-Asätz bei der Futtball WM.
Wéinst ICE
Mataarbechter am SoFi Stadium kéinte kuerz virun der WM streiken
Video
6. Championstitel noeneen
Elodie Martins: "Et gëtt kee Geheimnis, et muss ee schaffen"
Video
Fotoen
Däitsche Futtball
Danel Sinani spillt nächst Saison net méi beim FC St. Pauli
4
Futtball-Championnat: Éierepromotioun
Ettelbréck verpasst definitiven Opstig, bleift awer an der Pole Position
1
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Titelkampf nach net decidéiert, och Ofstigskampf bleift spannend
Video
Fotoen
11
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.