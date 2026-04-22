RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

10 Joer nom englesche ChampionstitelLeicester City steigt an déi 3. Divisioun of

Sam Rickal
2016 konnte sech d'"Foxes" iwwerraschend d'Meeschterkroun opdinn. Ee Joerzéngt méi spéit steigt d'Ekipp aus den englesche Midlands fir déi zweete Kéier an déi 3. Divisioun of.
Update: 22.04.2026 16:09
(FILES) Leicester City's Italian manager Claudio Ranieri (C) and Leicester City's English defender Wes Morgan hold up the Premier league trophy after winning the league and the English Premier League football match between Leicester City and Everton at King Power Stadium in Leicester, central England on May 7, 2016.
Virun 10 Joer hunn den Trainer Claudio Ranieri a säi Kapitän Wes Morgan den engleschen Championstitel zesumme gefeiert. 2026 steigt Leicester City an déi 3. Divisioun of.
© AFP (Archiv)

Mat ënner anerem Spiller wéi dem Jamie Vardy, dem N'Golo Kanté an dem Riyad Mahrez hat Leicester City 2016 d'Sensatioun fäerdeg bruecht a gouf fir déi éischt a bis elo eenzeg Kéier englesche Champion. An der Suite konnte sech d'"Foxes" nach 2021 déi englesch Coupe an 2022 den englesche Supercup sécheren. Duerno war de grousse Succès beim Veräin aus den englesche Midlands awer ausbliwwen.

2023 den Ofstig aus der Premier League, deen zwar duerch den direkte Comeback an déi 1. Divisioun ee Joer méi spéit korrigéiert gouf. Ma an der ieweschter englescher Divisioun ass Leicester nëmmen eng Saison bliwwen, bis dann eeben 2026 den Ofstig an déi 3. Divisioun, och genannt League One, feststoung.

Duerch den 2:2-Remis en Dënschdeg doheem géint Hull City war de Maintien zwee Spilldeeg viru Schluss net méi ze realiséieren. Grond fir den Ofstig ass nieft sportleche Feelentscheedungen och ee Verstouss géint finanziell Reegelen. De Veräin soll verschiddene Medien no bannent 3 Saisone ronn 230 Milliounen Euro Schold gemaach hunn. Leicester City hat doropshi 6 Punkten ofgezu kritt.

Den Ofstig an d'"League One" war allerdéngs zanter Méint viraus ze gesinn. Vun deene leschten 18 Matcher am Championnat konnt Leicester City, déi nom Ofstig aus der Premier League 2025 quasi hire ganze Kader zesummegehalen hunn, nëmmen eng Partie gewannen.

E groussen Deel vun de Supporter protestéieren zanter Méint géint de Club-Boss Aiyawatt Srivaddhanaprabha, deen och schonn 2016 zesumme mat sengem Papp Vichai d'Soen hat, wéi Leicester City iwwerraschend Champion gi war.

Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.