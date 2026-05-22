No 10 Joer an 20 TitelenPep Guardiola demissionéiert als Trainer vu Manchester City

De Veräin huet e Freideg d'Decisioun vu sengem Trainer Pep Guardiola matgedeelt, deen de Veräin no 10 Joer verloosse wäert.
Update: 22.05.2026 13:02
(FILES) Manchester City's Spanish manager Pep Guardiola waves to the fans after the English Premier League football match between Manchester City and Sunderland at the Etihad Stadium in Manchester, north west England, on December 6, 2025.
De Pep Guardiola huet als Trainer vu Manchester City demissionéiert. Dat huet de Veräin e Freideg an der Mëttesstonn op de Soziale Medie matgedeelt.

"Déif bannendra weess ech, datt et dat war", sot de Guardiola, deen dëse Samschdeg géint Aston Villa eng leschte Kéier fir City un der Säitelinn stoe wäert. Domat geet seng Amtszäit vun 10 Joer op en Enn, an deenen hien am Ganzen 20 Titel wanne konnt. Dorënner sechs Mol den englesche Championstitel, fënnef Mol de Carabao Cup, dräi Mol den FA Cup an och ee Mol d'Champions League. 2023 war him domat den Triple mat Manchester City gelongen.

Wien den Trainerstull iwwerhëlt, gouf net direkt matgedeelt.

