SaarbréckenFuttballfan un uerge Blessure verscheet, nodeems e vun Tribün gefall war

AFP, iwwersat vun RTL
Bei der däitscher 3. Liga-Partie tëschent dem 1. FC Saarbrécken an dem FC Hansa Rostock leschte Samschdeg koum et am Saarbrécker Ludwigsparkstadion zu engem déidleche Virfall.
Update: 22.05.2026 09:09
De Saarbrécker Ludwigsparkstadion
© UWE ANSPACH/dpa Picture-Alliance via AFP

E 37 Joer ale Rostock-Supporter war kuerz virum Schluss vun der Partie op den Zonk vun der Visiteurstribün geklotert an hat d'Gläichgewiicht verluer. Hien ass doropshin e puer Meter an d'Déift gefall an huet sech dobäi liewensgeféierlech Blessuren zougezunn. Wéi d'Saarbrécker Police elo matdeelt, ass hien en Donneschdeg am Spidol u sengen uerge Verletzunge gestuerwen. No enger Auswäertung vu Videoopnamen, gëtt eng Friemawierkung ausgeschloss, esou nach d'Police.

Hansa Rostock hat d'Partie mat 4:3 fir sech entscheet. An de soziale Reseauen huet de Veräin aus Norddäitschland e Bäileedsmessage publizéiert.

