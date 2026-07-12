An der Nuecht op e Sonndeg huet sech Argentinien zu Kansas City mat enger 3:1-Victoire no Verlängerung géint d'Schwäiz de leschten Ticket fir d'1/2-Finalle geholl. Do geet e Mëttwoch géint d'Three Lions aus England, déi e Samschdeg den Owend no der Verlängerung mat 2:1 géint Norwegen gewonnen haten.
D'Albiceleste war fréi a Féierung gaangen, gouf awer fir d'Passivitéit duerno mam 1:1 bestrooft. Wéinst enger Schwalb vum Breel Embolo war Argentinien vun der 72. Minutt un dann an Iwwerzuel. Laang konnten déi 10 Schwäizer den 1:1 halen, ma an der Verlängerung huet dann ee Sonndesschoss vum Julian Alvarez an dann nach den 3:1 duerch de Lautaro Martinez de Match entscheet.
1:0 Mac Allister (10'), 1:1 Ndoye (67'), 2:1 Alvarez (112'), 3:1 Martinez (120+1')
Am Arrowhead Stadium zu Kansas City waren d'Argentinier éischter passiv an de Match gestart an hunn de Schwäizer domat an den éischte Minutten de Ball iwwerlooss. Net laang huet et awer gedauert, bis d'Albiceleste eng éischte Kéier zouschloe konnt. An der 10. Minutt huet e Corner vum Lionel Messi vun der lénker Säit op der Héicht vum 5-Meter-Raum den Alexis Mac Allister fonnt, deen am richtege Moment gesprongen ass an de Ball fir den 1:0 erakäppe konnt.
Duerno huet sech Argentinien nees éischter hannendra gestallt, sou datt d'Schwäiz nees gréisstendeels de Ball hat, domat awer net konnt geféierlech virun de géigneresche Gol kommen. Bis op een Distanzschoss ass offensiv net vill zestane komm a sou ass et aus schwäizerescher Siicht mat engem knappe Réckstand an d'Paus gaangen.
Ufanks vun der zweeter Hallschent war Argentinien dann nees direkt e Stéck méi aktiv a konnt bannent e puer Minutten direkt e puer Mol den Ofschloss fannen. Well sech den defensive Block bësse geléist huet hat elo och d'Schwäiz liicht méi Plaz vir a konnt sech no an no selwer och mol Chancen erausspillen. D'Ekipp an de wäiss-blo gesträiften Trikoten huet sech ze vill op der knapper Féierung ausgerout a gouf dofir dann an der 67. Minutt bestrooft. No engem gudde Kombinatiounsspill konnt den Dan Ndoye mat engem prezise Schoss aus spatzem Wénkel op 1:1 stellen.
D'Freed vun de Schwäizer sollt awer net all ze laang unhalen. Knapp fënnef Minutten duerno ass et fir si wéinst enger onnéideger Aktioun vum Breel Embolo just nach zu 10 weidergaangen. Den Offensivspiller hat sech an engem Zweekampf theatralesch fale gelooss, obwuel hie guer net beréiert gouf. Nodeems de VAR sech ageschalt hat, gouf den Embolo mat Giel-Rout vum Terrain geschéckt. An Iwwerzuel war fir d'Schlussphas dann nees Argentinien um Rudder, konnt trotz enger grousser Drockphas awer net markéieren, sou datt et no 90 Minutten an d'Verlängerung gaangen ass.
Do huet d'Albiceleste dann am Sens unique a Richtung schwäizeresche Gol gespillt. 10 Schwäizer hu weiderhi probéiert, den 1:1 iergendwéi iwwert d'Zäit ze bréngen. Dëst sollt awer net geléngen. Duerch een absolutte Sonndesschoss vum Julian Alvarez, deen de Ball aus der zweeter Rei onhaltbar an de Wénkel gesat huet, stoung et an der 112. Minutt 2:1 fir Argentinien. Duerno war d'Saach da giess a spéitstens mam 3:1 duerch de Lautaro Martinez an der 121. Minutt war den Deckel drop an den Ticket fir d'1/2-Finall geséchert.
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