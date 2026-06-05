Op enger Pressekonferenz annoncéiert den FC Metz um Freidegmoien, wien de Club fir déi nächst Saison trainéiert. Verschidde Medien hu gemellt,, dass de fréiere Lëtzebuerger Futtballnationaltrainer Luc Holtz kuerz virun der Ënnerschrëft beim FC Metz géing stoen. Eng offiziell Confirmatioun vun der Säit vum Veräin aus der Lorraine oder dem Lëtzebuerger Trainer gëtt et aktuell nach net.
Eréischt viru Kuerzem gouf bekannt, datt de Luc Holtz a Waldhof Mannheim getrennte Weeër géinge goen.
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