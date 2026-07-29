RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Lëtzebuerger Futtballer am AuslandWiesselt de Leandro Barreiro a Saudi-Arabien?

RTL Lëtzebuerg
Dat behaapten op allefall saudi-arabesch Medien. De Lëtzebuerger soll hire Berichter no fir 15 Milliounen Euro bei Al-Itthiad ënnerschreiwen.
Update: 29.07.2026 16:49
© NurPhoto via AFP

De 26 Joer ale Mëttelfeldspiller soll de Rumeuren no e Kontrakt iwwer 4 Joer beim Veräin aus der éischter saudi-arabescher Divisioun kréien. Op de soziale Medien huet weder Al-Ittihad, nach Benfica Lissabon an och net de Leandro Barreiro dëst confirméiert.

Den 73-fachen Nationalspiller ass d'lescht Joer vun 1. FSV Mainz bei de portugisesche Rekordchampion gewiesselt an hat deemools e Kontrakt bis 2029 ënnerschriwwen. Deemno wier de Leandro Barreiro réng prinzipiell nach 3 Saisonen u Benfica Lissabon gebonnen.

Mam Anthony Moris spillt jo aktuell well de Lëtzebuerger Nationalgolkipp bei Al-Khaleej a Saudi-Arabien.

Am meeschte gelies
Mat 59 vu 60 de Premièresexame gerockt
"Ech hunn dat Resultat net direkt komme gesinn"
Video
Fotoen
31
Weider Hëtztwell am ganze Land
Alerte jaune bis en Donneschdeg de Mëtteg 12 Auer verlängert
Fotoen
Problem fir eis Ëmwelt
Asiatesch Runn attackéiert eenheemesch Beien a Bommelen
Audio
16
Bëschbränn an der Gironde
D'Geschicht hannert der Foto vun de Vacancieren ënnert hirem Sonneprabbeli
Bëschbränn a gespaarte Stroossen an der Gironde (F)
"Wann eng Evakuatioun géif kommen, gëtt dat komplizéiert", seet de Jo Troian
Audio
Weider News
FIFA President Gianni Infantino speaks during a FIFA reception at Trump Tower in New York on July 17, 2026.
Un Investisseuren
FIFA plangt Verkaf vu kommerzielle Rechter un Turnéieren
16
Futtball
Roberto Mancini nees Trainer vun der italieenescher Nationalekipp
5
Elo ass et offiziell
Zinédine Zidane gëtt franséische Futtballnationaltrainer
12
Iwwerhëlt Successioun vum Rudi Garcia
Mark van Bommel neien Trainer vu belscher Nationalekipp
2
Vum 15. August un
Jürgen Klopp neien däitsche Futtballnationaltrainer
Audio
19
Conference-League-Qualifikatioun
UNA Stroossen no klorer 0:4-Defaite zu Belgrad virum europäeschen Aus
9
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.