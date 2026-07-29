De 26 Joer ale Mëttelfeldspiller soll de Rumeuren no e Kontrakt iwwer 4 Joer beim Veräin aus der éischter saudi-arabescher Divisioun kréien. Op de soziale Medien huet weder Al-Ittihad, nach Benfica Lissabon an och net de Leandro Barreiro dëst confirméiert.
Den 73-fachen Nationalspiller ass d'lescht Joer vun 1. FSV Mainz bei de portugisesche Rekordchampion gewiesselt an hat deemools e Kontrakt bis 2029 ënnerschriwwen. Deemno wier de Leandro Barreiro réng prinzipiell nach 3 Saisonen u Benfica Lissabon gebonnen.
Mam Anthony Moris spillt jo aktuell well de Lëtzebuerger Nationalgolkipp bei Al-Khaleej a Saudi-Arabien.