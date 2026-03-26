Nationalen HandballHB Käerjeng trennt sech vum Trainer Ben Schuster

Yannick Glod
De Veräin aus der Brauereistad huet den Trainerwiessel um Donneschdegowend an engem Communiqué matgedeelt.
Update: 26.03.2026 20:51
Ben Schuster (stoend lénks) nach als Käerjeng-Trainer un der Säitelinn beim Match géint Déifferdeng.
© Val Wagner

Zwee Deeg virum Match géint den HC Standard huet den HB Käerjeng an engem Communiqué matgedeelt, dass déi Gréng sech entscheet hätten, de Ben Schuster, Trainer vun der Hären-Ekipp, vu sengen Aufgaben ze entbannen. Dat wär aus “sportlechen a professionelle Grënn” geschitt, wéi et säitens vum Veräin heescht. Weider heescht et, dass den HBK keng gemeinsam Léisung mam Trainer fonnt hätt, fir d’Saison an engem gudde Geescht op en Enn ze bréngen.

De Ben Schuster, mat 29 Joer dee jéngsten Trainer an der AXA League, hat Käerjeng am Dezember 2024 iwwerholl. Virdru war hie Co-Trainer vum Martin Hummel zu Diddeleng gewiescht. An dëser Saison musst de Schuster laang mat engem dënnen an onerfuerene Kader auskommen, deen opgrond vun zéng Ofgäng am Summer mat ville Jugendspiller opgestockt gi war. Eréischt mat der Verflichtung vum Ognjen Jokic am November war d’Ekipp méi gefestegt a krut den Dréi, sou dass si sech mat Plaz 6 esou just nach an der héchster Handballdivisioun hale konnt.

Communiqué HBK 27.03.2026.pdf

Am meeschte gelies
Gléck am Ongléck op der N13
Automobilist kollidéiert mat Camion a gëtt "nëmme" liicht blesséiert
Video
Fotoen
Invitée vun der Redaktioun (26. Mäerz) - Barbara Agostino
"Et muss eng gewëssen Distanz bestoen tëscht dem Trainer an de Spillerinnen"
Video
Audio
18
Wéi laang halen Eeër?
Frigo oder net? Déi wichtegst Froe ronderëm d'Eeër
Audio
Wirtschafts- an Aarbechtskommissioune vun der Chamber
Oppositioun gëtt sech net zefridde mat Explikatiounen an ass enttäuscht
Audio
27
A Richtung Frankräich ënnerwee
123 Kilo Cannabis am Cargo Center interceptéiert - als "Deko-Këssen" deklaréiert
Weider News
Handball: EM 2028
Rout Léiwe mat Schweden an der Qualifikatiounsgrupp
0
Handball
Michel Scheuren hält als Trainer vun der Lëtzebuerger Dammennationalekipp op
0
Handball: Damme-Championnat
Déifferdeng a Museldall léisen Ticket fir d'Halleffinall
Handball-Championnat
Bierchem suergt fir éischt Déifferdenger Néierlag an dëser Saison
Video
0
Handball-Championnat
Déifferdeng wënnt géint Esch a bleift an der Liga ongeschloen
0
Handball-Championnat
Käerjeng an Diddeleng séchere sech Ticket fir d'Hallefinall
0
