Iwwer 30 Grad e SonndegMeteoLux gëtt Hëtztwarnung fir de Süde vum Land eraus

Meteolux huet fir de Süde vum Land eng giel Warnung fir e Sonndeg erausginn.
Update: 23.05.2026 09:33
Mat engem Héichdrockgebitt iwwer Europa kënnt dëse Weekend am Grand-Duché richtegt Summerwieder op. Allerdéngs bréngen déi héich Temperaturen och eng waarm an dréche Loft mat sech.

Fir de Süde vum Land huet MeteoLux dowéinst eng giel Hëtztwarnung eraus ginn. Well den Thermometer e Sonndeg bis op iwwer 30 Grad klamme kann, warnt MeteoLux virun ze laanger kierperlecher Aktivitéit, déi zu hëtztbedéngter Middegkeet an Erschëpfung féiere kann.*

Giel ass déi éischt Warnstuf a seet aus, dass eng méiglech Gefor besteet.

*An enger éischter Meldung hat MeteoLux hir Warnung vun 13 bis 19 Auer uginn, dës hu si awer elo op de ganzen Dag erweidert.

