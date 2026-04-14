Handball-ChampionnatKäerjenger Damme stinn als éischte Finalist fest

Yannick Glod
Nom 30:18 an der zweeter Halleffinall géint de Museldall ka sech den HBK fir d'Finallen am Mee preparéieren. De Géigner steet nach net fest.
Update: 14.04.2026 21:39
Dammen

Op engem fir de Lëtzebuerger Handball ongewinnte Wochendag, engem Dënschdeg, gouf déi zweet Halleffinall tëscht dem HB Museldall an dem HB Käerjeng ausgedroen. De Miselerinnen ass et net gelongen, no der 20:25-Néierlag virun zwou Wochen d’Rudder nach eng Kéier ëmzerappen. An enger vun Ufank un eesäiteger Partie konnt sech Käerjeng um Enn mat 30:18 duerchsetzen a steet als éischte Finalist fest. De Géigner ass nach net bekannt, well Diddeleng leschte Samschdeg en drëtte Match géint Déifferdeng erzwongen hat.

Et huet een dem Museldall ugemierkt, dass mat der Fabienne Thiry an der Noemie Hoffmann zwou wichteg Spillerinne gefeelt hunn. Déi éischt dräi Ugrëffer blouwen ouni Succès a Käerjeng konnt direkt e grousst an decisiivt Lach maachen; no 9 Minutte stoung et 7:1 fir d’Gäscht. Den HBK-Trainer Dan Mauruschatt konnt am Ufank souguer seng Stammspillerinne Jenny Zuk a Lena Kirtz op der Bänk loossen.

No engem Timeout hunn d’Miselerinnen an der Defense méi haart ugepaakt, sou dass Käerjeng net méi zu sou villen einfache Goler koum. An der Attack koum d’Lokalekipp awer einfach net op Touren a blouf dacks un der gudder Käerjenger Defense hänken. Virun allem d’Féierungsspillerinne Fiona Carrara a Raïssa Dapina op Miseler Säit haten net hire beschten Dag erwëscht. Sou koume si ni méi wéi 4 Goler erun a Käerjeng goung mat enger komfortabeler Avance (15:9) an d’Kabinnen.

An den éischte fënnef Minutten no der Paus hat et ausgesinn, wéi wann d’Maacher Dammen nach eng Kéier zeréck an de Match komme kéinten, mee et sollt bei engem Stréifeier bleiwen. De Museldall hat de Réckstand nom Säitewiessel mat véier séiere Goler verkierzt (13:15), mee d’Gäscht krute sech no 7 Minutte gefaangen a konnten den ale Virsprong nees hierstellen. Vun deem Moment u war d’Loft bei de Miselerinnen eraus; hinne sollte bis zum Schluss just nach 5 Goler geléngen.

Käerjeng huet d’Spill gutt geréiert a konnt virun allem op d’Goler vun der Daria Milek zielen. Déi jonk Polin huet 10 Mol markéiert. An och d’Käerjenger Golkippesch Maewa Huberty huet de Museldall mat hire ville Paraden zum Verzweiwele bruecht. Um Enn fält d’Victoire mat 12 Goler e bëssen ze héich aus, mee Käerjeng steet verdéngt als éischt Ekipp an der Finall vum Damme-Championnat.

Am Final4, dee vum 23. bis de 26. Abrëll ausgedroe gëtt, kënnt et zoufällegerweis zu de selwechte Spillusetzunge wéi an den Halleffinallen am Championnat. Do ass ze hoffen, dass déi héich Néierlag dem Museldall keen ze grousse Knacks gi wäert.

Am meeschte gelies
Accident am Garer Quartier - 3 Blesséierter
E Bus ass no enger Kollisioun mat engem Auto an enger Fassad un d'Stoe komm
Video
Fotoen
Käschtepunkt vun 10 Milliounen Euro
Nei Vëlospist tëscht Arel a Klengbetten soll vun dausende Frontaliere genotzt ginn
Video
Audio
Fotoen
74
Irland
Mupp benotzt Tut vum Auto, fir op sech opmierksam ze maachen
Video
Fro den Affekot: am Auto schlofen
Dierf een, wann een ze vill geduuscht hat, am Auto schlofen?
Strooss vun Hormus
USA hu mam Blockage ugefaangen
Weider News
Handball-Championnat
Diddelenger Dammen erzwéngen drëtte Match géint Déifferdeng
Video
Fotoen
4
Trennung vum FLH-Hären-Nationaltrainer Maik Handschke
Dr. Romain Schockmel: "Mir brauchen einfach en neien Impuls"
Audio
Handball Youth-Cup
16 Ekippen aus 11 Länner stounge beim Youth-Cup zu Diddeleng um Terrain
Video
0
Handball-Championnat
Diddeleng an Déifferdeng deelen eng drëtt Kéier d'Punkten
Video
Fotoen
1
Nationalen Handball
HB Käerjeng trennt sech vum Trainer Ben Schuster
Handball: EM 2028
Rout Léiwe mat Schweden an der Qualifikatiounsgrupp
0
