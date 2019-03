Hien war an ass den beschte letzebueger Tennisspiller vun allen Zaiten. De Gilles Muller.

Zanter senger Pensioun huet de Mulles et wuel e bëssen méi roueg mat senger Rackett ugoen gelooss. Mee den fréieren Sportler vum Joer interesséiert och weider fir de Sport zu Lëtzebuerg. Dofir gëtt et an de nächste Méint en nei Rubrik bei eis am RTL Sport um Sonnden. Mulles meets. haut déi éischte Folge am Sportlycée.