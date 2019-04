Den Damian Lillard huet d'Portland Trail Blazers mat engem geckege Buzzer Beater an déi nächst Ronn vun den NBA-Playoffs geschoss.

Den 1,91 grousse Point Guard huet iwwer déi komplett Best-of-7-Serie an der 1. Ronn vun de Playoffs géint Oklahoma dominéiert an huet an der Nuecht op e Mëttwoch ganzer 50 Punkte geschoss. Mä domat war net genuch. Beim Stand vun 115:115 huet hie mat engem Buzzer Beater fir d'Victoire am Game 5 gesuergt a bréngt Portland domat an déi nächst Ronn vun de Playoffs. Si konnten d'Serie mat 4:1 géint Oklahoma City Thunder gewannen.

Hei de Video