Fir de Kont vum 25. Spilldag an der BGL Ligue gouf et am Gréngewald ee Krimi. Den F91 packt de Retour no Réckstand a feiert elo den Titel!

4:3 fir Diddeleng - dat ass de Score, deen no 90 geckege Minutte um Tableau d'Affichage stoung. Turpel, Sinani, Ibrahimovic a Co. loungen 10 Minutte viru Schluss nach mat 0:3 hannen a konnten an de leschte Minutte vun der Partie de Match nach dréinen.

D'Rëmeleng konnt doheem 3 Punkte géint de Racing huelen, d'Jeunesse an Nidderkuer hu sech mat engem Remis getrennt, Rouspert huet de Match géint Stroosse gedréint an Déifferdeng ass doheem géint d'Fola ënnergaangen. Um Cents konnt Hamm géint Munneref wannen an d'Etzella klappt Péiteng am Däich.

Hueschtert - F91 3:4

Nëmmen ee Punkt huet der Ekipp vum Dino Topmöller fir de 4. Championstitel hannerenee gefeelt. Dofir stoung awer géint déi Hueschterter ee déckt Stéck Aarbecht um Programm – d’Formatioun aus dem Gréngewald wollt nämlech nach de Sprong vun der Relegatiounsplaz packen an d’Etzella, bei enger Defaite vun den Ettelbrécker, iwwerhuelen.

Déi Diddelenger haten an der Ufanksphas a Persoun vum Turpel, Ibrahimovic a Jordanov ee Sak voll Chancen, kruten dat ronnt Lieder awer net am Gol vun den Hueschterter ënner. D'Lokalformatioun huet sech iwwerdeems op d'Kontere beschränkt a konnt ëmmer nees geféierlech an Aktioun trieden. Et goung mat engem 0:0 op den Téi.

An der 2. Hallschent hu sech d'Evenementer iwwerschloen. Déi Hueschterter hunn an 20 Minutten 3 Goler geschoss, dat duerch de Lavie, Dango a Lavie. Et huet also no enger fatzeger Sensatioun ausgesinn, ma den F91 hat awer nach eppes dogéint ze setzen.

10 Minutte viru Schluss huet de Pokar op 1:3 verkierzt an domat war d'Partie nees lancéiert, well 5 Minutten drop den Turpel ee weidere Gol fir d'Ekipp aus der Forge du Sud geschoss - dat sollt awer nach net alles sinn. Den Nationalspiller huet nämlech kuerz drop ausgeglach an domat de Score op 3:3 gesat.

D'Kiischt um Kuch koum awer 3 Minutte viru Schluss. Den Ibrahimovic huet de Match mat sengem 2. perséinleche Gol entscheet an dem F91 de Wee fir de Championstitel fräi gemaach. No 90 komplette geckege Minutte kann Diddeleng am Gréngewald mat 4:3 gewannen, dat - wéi well gesot - no engem Réckstand vun 0:3.

Déifferdeng - Fola 0:4

Déi Escher waren op Uewerkuer gereest, fir sech mat enger Victoire déi leschte Chance op den Titel ze sécheren. Den FCD 03 spillt awer ee gudde Schluss vun der Campagne, esoudatt eng einfach Victoire fir d’Doyenne keng Selbstverständlechkeet war. An awer goungen dem Jeff Strasser seng Jongen an der 17. Spillminutt duerch den Hadji a Féierung. Am weidere Verlaf hunn d'Spectateuren eng animéiert Partie gesinn, un där déi zwou Ekippen mat flotten Aktiounen deelgeholl hunn. Fir ee weidere Gol am 1. Duerchgang ass et awer net méi duergaangen.

Bei Déifferdeng war am 2. Duerchgang de Rimm erof: An der 57. Minutt huet de Laterza op 2:0 gesat an an der 73. konnt de Seydi fir seng Faarwen op 3:0 setzen. D'Fola huet sech vu Minutt zu Minutt besser ameséiert a konnt 5 Minutte virun Enn duerch den Hadji de 4. Gol vun der Partie markéieren.

Etzella – Titus Péiteng 2:1

Déi Ettelbrécker hunn doheem misse géint Péiteng hir Hausaufgabe maachen, fir déi Hueschterter an der Lutte géint den Ofstig op Distanz ze halen. Béid Ekippe lounge virum 25. Spilldag mat de Punkte gläichop, d’Etzella huet awer ee bessert Golverhältnis a war domat op der 11. Plaz positionéiert. Am 1. Duerchgang sinn am ganzen 3 Goler gefall: 2 fir d'Heemekipp an ee fir de Gaascht.

© Steve Beckers

Dobäi war et den Holtz, deen an der 26. Minutt seng Faarwe mat 1:0 an Avantage brénge konnt. D'Äntwert vun de Gäscht koum awer just 5 Minutte méi spéit, dat wéi den Abreu quasi mat der éischte Offensivaktioun vun de Péitenger ausgläiche konnt. Kuerz virum Téi, krut d'Etzella dunn een Eelefter zougesprach, deen de Kapitän Holtz propper verwandele konnt. Esou goung et mat engem 2:1 an d'Kabinnen.

Am 2. Duerchgang ass kee weidere Gol dobäi komm - et blouf also beim 2:1 fir d'Lokalhären.

Jeunesse – Nidderkuer 1:1

Déi Schwaarzwäiss konnten an der 6. Spillminutt géint eng engagéierter Nidderkuerer Ekipp duerch den Deidda a Féierung goen. De Progrès hat awer d'Chance duerch een Eelefter zeréck an de Match ze kommen, ma den De Almeida huet awer an der 20. Minutt de Ball vum fatale Punkt net verwandele kënnen. De Gaascht huet weider op den Tempo gedréckt an huet sech schliisslech an der 37. Minutt mat engem Gol vum Karapetian belount - 1:1 no 45 Minutten.

Am 2. Duerchgang si keng Goler méi dobäi komm, soudatt déi 1.011 Spectateuren een 1:1-Gläichspill gesinn hunn.

Hamm – Munneref 2:1

Um Cents war et d'Heemekipp, déi an der éischter Hallschent déi kloer dominant Ekipp war. An der 10. Spillminutt goung Hamm duerch den Arantes 1:0 a Féierung - dat war och d'Halbzeitresultat.

Munneref konnt an der 49. Spillminutt duerch de Scanzano ausgläichen, ier de Cabral an der 64. nees ee Virsprong vun engem Gol hierstelle konnt. Um Enn war et eng 2:1-Victoire fir d'Centser.

© Kevin Estebanez

Rëmeleng – Racing 2:1

Nodeems an den éischte 45 Minutte keng Ekipp dem Match de Stempel opdrécke konnt, goung et mat engem 0:0 op den Téi. 10 Minutte viru Schluss konnt de Lusamba fir den USR markéieren a just 2 Minutt méi spéit war et de Szimayer, deen ausgläiche konnt.

An der 2. Minutt vun der Nospillzäit konnt de Lusamaba säin 2. perséinleche Gol markéieren a Rëmeleng soumat eng Victoire am leschte Match an der Saison virum eegene Public sécheren.

© Bob Leven

Rouspert – Stroossen 2:1

Am éischten Duerchgang konnt Stroossen a Féierung goen, dat nodeems den Jager fir seng Ekipp dat ronnt Lieder mam Kapp versenke konnt.

D'Victoria konnt am 2. Duerchgang eng Schëpp dropleeën an an der 84. Minutt duerch de Weirich ausgläichen. An der 2. Minutt vun der Nospillzäit huet de Lascak souguer nach een drop gesat an de Rousperter domat déi 3 Punkte geséchert.

